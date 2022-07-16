На Камчатке пропал вертолет с российским биатлонистом на борту

«Вертолет вылетел из долины Узон и следовал, по предварительным данным, в село Мильково. В установленное время он не вышел на связь. Предварительно, на его борту находятся три человека», — сказали в авиаслужбах. Там не исключают, что вертолет мог совершить вынужденную или аварийную посадку.