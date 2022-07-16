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На Камчатке пропал вертолет с российским биатлонистом на борту

Ведомости

Коммерческий вертолет Robinson с тремя людьми на борту не вышел вовремя на связь на Камчатке. По предварительным данным, на борту находились три человека, за штурвалом воздушного судна был российский биатлонист Игорь Малиновский, сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

«Вертолет вылетел из долины Узон и следовал, по предварительным данным, в село Мильково. В установленное время он не вышел на связь. Предварительно, на его борту находятся три человека», — сказали в авиаслужбах. Там не исключают, что вертолет мог совершить вынужденную или аварийную посадку.  

Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщила, что следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи вертолета. В МЧС агентству также подтвердили, что воздушное судно следовало по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково.

В пресс-службе ГУ МЧС России сообщили, что с наступлением светлого времени суток для поиска пропавшего вертолета задействуют самолет Ан-26, вертолет Ми-8 МЧС, а также вертолет территориального центра медицины катастроф.

В декабре прошлого года в Хакасии потерпел крушение вертолет Robinson R 66. После часа полета вертолет не вышел на связь, а через некоторое время сработал аварийный радиомаяк воздушного судна на территории Хакасии. В ходе поисков в районе озера Каракуль обнаружили поврежденный вертолет. Командир погиб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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