Жара в Испании за шесть дней привела к гибели 360 человек
Экстремально жаркая погода в Испании за шесть дней привела к смерти 360 человек, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на Институт здравоохранения Карлоса III (ISCIII), подчиняющийся министерству здравоохранения страны.
Сотрудники института подсчитали, что с 10 по 15 июля включительно в королевстве умерли 360 человек вследствие чрезмерно высокой температуры воздуха. При этом в пятницу, 15 июля, был зафиксирован пик смертности – в этот день из-за погодных условий умерли 123 человека.
Государственное метеорологическое агентство Испании повысило уровень погодной опасности в большинстве регионов до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). В отдельных провинциях уровень тревоги повышен до самого высокого — красного (чрезвычайная опасность). Температура воздуха может достигнуть почти 45 градусов Цельсия.
Всемирная метеорологическая организация предупредила, что волна тепла распространяется и усиливается в значительной части Европы. Согласно отчету ООН за февраль 2022 г., в связи с антропогенным изменением климата, вызывающим засухи, ожидается, что количество экстремальных лесных пожаров увеличится на 30% в течение следующих 28 лет. Волна тепла, которая, по прогнозам метеорологов, поднимет температуру до 40°C, уже вызвала более 20 лесных пожаров в Португалии и несколько пожаров в западной Испании 13 июля, угрожая деревням и нарушая отдых туристов.