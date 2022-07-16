Жара в Испании за шесть дней привела к гибели 360 человек

Всемирная метеорологическая организация предупредила, что волна тепла распространяется и усиливается в значительной части Европы. Согласно отчету ООН за февраль 2022 г., в связи с антропогенным изменением климата, вызывающим засухи, ожидается, что количество экстремальных лесных пожаров увеличится на 30% в течение следующих 28 лет. Волна тепла, которая, по прогнозам метеорологов, поднимет температуру до 40°C, уже вызвала более 20 лесных пожаров в Португалии и несколько пожаров в западной Испании 13 июля, угрожая деревням и нарушая отдых туристов.