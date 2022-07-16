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Жара в Испании за шесть дней привела к гибели 360 человек

Ведомости

Экстремально жаркая погода в Испании за шесть дней привела к смерти 360 человек, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на Институт здравоохранения Карлоса III (ISCIII), подчиняющийся министерству здравоохранения страны. 

Сотрудники института подсчитали, что с 10 по 15 июля включительно в королевстве умерли 360 человек вследствие чрезмерно высокой температуры воздуха. При этом в пятницу, 15 июля, был зафиксирован пик смертности – в этот день из-за погодных условий умерли 123 человека.

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Государственное метеорологическое агентство Испании повысило уровень погодной опасности в большинстве регионов до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). В отдельных провинциях уровень тревоги повышен до самого высокого — красного (чрезвычайная опасность). Температура воздуха может достигнуть почти 45 градусов Цельсия.

Всемирная метеорологическая организация предупредила, что волна тепла распространяется и усиливается в значительной части Европы. Согласно отчету ООН за февраль 2022 г., в связи с антропогенным изменением климата, вызывающим засухи, ожидается, что количество экстремальных лесных пожаров увеличится на 30% в течение следующих 28 лет. Волна тепла, которая, по прогнозам метеорологов, поднимет температуру до 40°C, уже вызвала более 20 лесных пожаров в Португалии и несколько пожаров в западной Испании 13 июля, угрожая деревням и нарушая отдых туристов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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