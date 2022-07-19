МВД объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона

16 марта в эфире украинского телевидения Гордон призвал президента США Джо Байдена пригрозить российскому президенту Владимиру Путину ядерным оружием, если тот будет публично «шантажировать» им США. Также в СК отметили, что Гордон публично призывал к унижению россиян по признакам национальности, языка и происхождения и распространял заведомо ложную информацию, что российские военные якобы обстреливали гражданскую инфраструктуру и мирных жителей Украины.