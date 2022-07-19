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МВД объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона

Ведомости

Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), сообщили «РИА Новости» со ссылкой на базу данных МВД. Гордона разыскивают по статье УК РФ, о какой статье речь не уточняется.

21 марта СКР возбудил уголовное дело против Гордона за призывы к развязыванию агрессивной войны (ч. 2 ст. 354 УК РФ), действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности (п. «б» ч. 2 ст. 282) и публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

16 марта в эфире украинского телевидения Гордон призвал президента США Джо Байдена пригрозить российскому президенту Владимиру Путину ядерным оружием, если тот будет публично «шантажировать» им США. Также в СК отметили, что Гордон публично призывал к унижению россиян по признакам национальности, языка и происхождения и распространял заведомо ложную информацию, что российские военные якобы обстреливали гражданскую инфраструктуру и мирных жителей Украины.

6 апреля журналиста внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Дмитрий Гордон — автор Youtube-канала «В гостях у Гордона», где берет интервью у политиков, бизнесменов и журналистов. Он является критиком политики президента России Владимира Путина, событий в Крыму в 2014 г. и вооруженного конфликта на Донбассе. На Youtube-канал Гордона подписаны более 3,3 млн пользователей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных