Украинского журналиста Дмитрия Гордона внесли в перечень экстремистов и террористов

В эфире украинского телевидения 16 марта Гордон призвал президента США Джо Байдена пригрозить Путину ядерным оружием, если тот будет «шантажировать» им США. Кроме того, Гордон «публично призвал к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения», говорилось в сообщении СК.»Он также распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан Вооруженными силами Российской Федерации», — сообщали в ведомстве.