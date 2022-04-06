Украинского журналиста Дмитрия Гордона внесли в перечень экстремистов и террористов
Украинского журналиста Дмитрия Гордона внесли в перечень экстремистов и террористов, свидетельствуют данные Росфинмониторинга.
Гордон автор Youtube-канала «В гостях у Гордона», где берет интервью у политиков, бизнесменов и журналистов. Он является критиком политики президента России Владимира Путина, событий в Крыму в 2014 г. и вооруженного конфликта на Донбассе.
21 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Гордона. Ему инкриминируются призывы к развязыванию агрессивной войны (ч. 2 ст. 354 УК РФ), действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности (п. «б» ч. 2 ст. 282) и публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
В эфире украинского телевидения 16 марта Гордон призвал президента США Джо Байдена пригрозить Путину ядерным оружием, если тот будет «шантажировать» им США. Кроме того, Гордон «публично призвал к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения», говорилось в сообщении СК.»Он также распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан Вооруженными силами Российской Федерации», — сообщали в ведомстве.