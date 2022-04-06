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Украинского журналиста Дмитрия Гордона внесли в перечень экстремистов и террористов

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Украинского журналиста Дмитрия Гордона внесли в перечень экстремистов и террористов, свидетельствуют данные Росфинмониторинга. 

Гордон автор Youtube-канала «В гостях у Гордона», где берет интервью у политиков, бизнесменов и журналистов. Он является критиком политики президента России Владимира Путина, событий в Крыму в 2014 г. и вооруженного конфликта на Донбассе. 

21 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Гордона. Ему инкриминируются призывы к развязыванию агрессивной войны (ч. 2 ст. 354 УК РФ), действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности (п. «б» ч. 2 ст. 282) и публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

В эфире украинского телевидения 16 марта Гордон призвал президента США Джо Байдена пригрозить Путину ядерным оружием, если тот будет «шантажировать» им США. Кроме того, Гордон «публично призвал к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения», говорилось в сообщении СК.»Он также распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан Вооруженными силами Российской Федерации», — сообщали в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных