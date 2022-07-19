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Общество

Роспотребнадзор заявил о загрязнении воздуха в Якутске

Ведомости

Предельно допустимая концентрация (ПДК) химических веществ в воздухе Якутска превышена сразу по трем показателям, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

«По результатам исследований выявлено превышение ПДК в г. Якутске по трем показателям: диоксида азота до 1,3 раз, взвешенных частиц PM-2,5 и PM-10 в 1,1 раза», — говорится в сообщении.

Превышение ПДК вызвали лесные пожары в Хабаровском крае, дым от которых накрыл Якутск. По информации оперативного штаба региона, задымленность фиксировали в восточной и центральной частях Якутии, в частности, в Усть-Майском районе. Отмечается, что с 18 июля республиканское управление Роспотребнадзора начало лабораторный контроль за содержанием химических веществ в воздухе населенных пунктов. На сегодняшний день исследовано 69 проб атмосферного воздуха в Якутске и еще нескольких районах республики.

Ранее правительство Якутии сообщало о превышении ПДК диоксида азота в 1,3 раза в воздухе Якутска. Управление Роспотребнадзора посоветовало жителям региона использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы), которые следует увлажнять. Также рекомендуется проводить меньше времени на улице.

7 июля в Хабаровском крае из-за лесных пожаров был введен режим ЧС. Губернатор Михаил Дегтярев отмечал, что сложная ситуация с пожарами наблюдалась в шести районах. 12 июля министр лесного хозяйства и лесопереработки субъекта Максим Гулько сообщил, что за прошедшие сутки в Хабаровском крае было устранено 13 пожаров на площади 3647 га.

Однако ситуация в регионе по-прежнему остается тяжелой. Дегтярев сообщил, что власти Хабаровского края обратятся в Рослесхоз с просьбой ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных