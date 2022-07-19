Роспотребнадзор заявил о загрязнении воздуха в Якутске

Превышение ПДК вызвали лесные пожары в Хабаровском крае, дым от которых накрыл Якутск. По информации оперативного штаба региона, задымленность фиксировали в восточной и центральной частях Якутии, в частности, в Усть-Майском районе. Отмечается, что с 18 июля республиканское управление Роспотребнадзора начало лабораторный контроль за содержанием химических веществ в воздухе населенных пунктов. На сегодняшний день исследовано 69 проб атмосферного воздуха в Якутске и еще нескольких районах республики.