Роспотребнадзор заявил о загрязнении воздуха в Якутске
Предельно допустимая концентрация (ПДК) химических веществ в воздухе Якутска превышена сразу по трем показателям, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).
«По результатам исследований выявлено превышение ПДК в г. Якутске по трем показателям: диоксида азота до 1,3 раз, взвешенных частиц PM-2,5 и PM-10 в 1,1 раза», — говорится в сообщении.
Превышение ПДК вызвали лесные пожары в Хабаровском крае, дым от которых накрыл Якутск. По информации оперативного штаба региона, задымленность фиксировали в восточной и центральной частях Якутии, в частности, в Усть-Майском районе. Отмечается, что с 18 июля республиканское управление Роспотребнадзора начало лабораторный контроль за содержанием химических веществ в воздухе населенных пунктов. На сегодняшний день исследовано 69 проб атмосферного воздуха в Якутске и еще нескольких районах республики.
Ранее правительство Якутии сообщало о превышении ПДК диоксида азота в 1,3 раза в воздухе Якутска. Управление Роспотребнадзора посоветовало жителям региона использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы), которые следует увлажнять. Также рекомендуется проводить меньше времени на улице.
7 июля в Хабаровском крае из-за лесных пожаров был введен режим ЧС. Губернатор Михаил Дегтярев отмечал, что сложная ситуация с пожарами наблюдалась в шести районах. 12 июля министр лесного хозяйства и лесопереработки субъекта Максим Гулько сообщил, что за прошедшие сутки в Хабаровском крае было устранено 13 пожаров на площади 3647 га.
Однако ситуация в регионе по-прежнему остается тяжелой. Дегтярев сообщил, что власти Хабаровского края обратятся в Рослесхоз с просьбой ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня.
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