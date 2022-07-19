Умерла актриса из сериала «Сваты» Руслана Писанка

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла в возрасте 56 лет, об этом сообщает телеканал TCH со ссылкой на источники и телеканал «1+1». По данным СМИ, в последнее время она находилась в Германии, где ей диагностировали тяжелое заболевание. С чем оно связано – не уточняется.