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Умерла актриса из сериала «Сваты» Руслана Писанка

Ведомости

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла в возрасте 56 лет, об этом сообщает телеканал TCH со ссылкой на источники и телеканал «1+1». По данным СМИ, в последнее время она находилась в Германии, где ей диагностировали тяжелое заболевание. С чем оно связано – не уточняется.

В феврале Писанка упала во время спектакля «Поезд «Одесса мама» в Доме офицеров в Киеве и получила перелом ноги со смещением.

Актриса родилась в 1965 г. в Киеве. В 2010 г. Писанка снялась в четвертом сезоне сериала «Сваты» студии президента Украины Владимира Зеленского «Квартал 95», где сыграла роль вожатой крымского лагеря «Артек». Помимо этого она принимала участие в мюзикле «Ржевский против Наполеона» (2012), в котором также снимался Зеленский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных