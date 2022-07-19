Умерла актриса из сериала «Сваты» Руслана Писанка
Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла в возрасте 56 лет, об этом сообщает телеканал TCH со ссылкой на источники и телеканал «1+1». По данным СМИ, в последнее время она находилась в Германии, где ей диагностировали тяжелое заболевание. С чем оно связано – не уточняется.
В феврале Писанка упала во время спектакля «Поезд «Одесса мама» в Доме офицеров в Киеве и получила перелом ноги со смещением.
Актриса родилась в 1965 г. в Киеве. В 2010 г. Писанка снялась в четвертом сезоне сериала «Сваты» студии президента Украины Владимира Зеленского «Квартал 95», где сыграла роль вожатой крымского лагеря «Артек». Помимо этого она принимала участие в мюзикле «Ржевский против Наполеона» (2012), в котором также снимался Зеленский.
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