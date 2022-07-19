Московские школьники взяли золото на международных олимпиадах по биологии и химии
Школьники из Москвы завоевали золотые медали на международных олимпиадах по биологии и химии, сообщается на портале мэра столицы. Соревнования по биологии проходили очно в Ереване, по химии — в онлайн-формате с 10 по 18 июля.
Победителем олимпиады по биологии стал выпускник школы Центра педагогического мастерства Яков Коробицын. Золотую медаль также завоевал выпускник Специализированного учебно-научного центра — школы-интерната имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Семен Шмаков. Всего на счету российских участников четыре золотые медали.
Олимпиада по химии в этом году проходила в онлайн-формате, организатором выступил Китай. Выпускники школы «Летово» Артем Гуляев и Центра педагогического мастерства Виктор Кошлань завоевали золотые медали. В команде также были школьники из Саранска и Казани, всего на счету россиян четыре золотые медали.
Ранее стало известно, что российские школьники завоевали золотые и серебряные медали на международной математической олимпиаде в Осло.
Золотые медали получили выпускница лицея № 131 Казани Галия Шарафетдинова и выпускники президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Иван Бахарев и Максим Туревский, серебряные – выпускница этого же лицея Таисия Коротченко, ученик 10 класса питерского лицея Роман Кузнецов и выпускник московского лицея «Вторая школа» Денис Мустафин. Галия Шарафетдинова также заняла первое место в общем рейтинге олимпиады.
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