Газета
Общество

Московские школьники взяли золото на международных олимпиадах по биологии и химии

Ведомости

Школьники из Москвы завоевали золотые медали на международных олимпиадах по биологии и химии, сообщается на портале мэра столицы. Соревнования по биологии проходили очно в Ереване, по химии — в онлайн-формате с 10 по 18 июля.

Победителем олимпиады по биологии стал выпускник школы Центра педагогического мастерства Яков Коробицын. Золотую медаль также завоевал выпускник Специализированного учебно-научного центра — школы-интерната имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Семен Шмаков. Всего на счету российских участников четыре золотые медали.

Олимпиада по химии в этом году проходила в онлайн-формате, организатором выступил Китай. Выпускники школы «Летово» Артем Гуляев и Центра педагогического мастерства Виктор Кошлань завоевали золотые медали. В команде также были школьники из Саранска и Казани, всего на счету россиян четыре золотые медали.

Ранее стало известно, что российские школьники завоевали золотые и серебряные медали на международной математической олимпиаде в Осло.

Золотые медали получили выпускница лицея № 131 Казани Галия Шарафетдинова и выпускники президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Иван Бахарев и Максим Туревский, серебряные – выпускница этого же лицея Таисия Коротченко, ученик 10 класса питерского лицея Роман Кузнецов и выпускник московского лицея «Вторая школа» Денис Мустафин. Галия Шарафетдинова также заняла первое место в общем рейтинге олимпиады.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Российские школьники завоевали золотые и серебряные медали на олимпиаде в Осло

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных