Московские школьники взяли золото на международных олимпиадах по биологии и химии

Олимпиада по химии в этом году проходила в онлайн-формате, организатором выступил Китай. Выпускники школы «Летово» Артем Гуляев и Центра педагогического мастерства Виктор Кошлань завоевали золотые медали. В команде также были школьники из Саранска и Казани, всего на счету россиян четыре золотые медали.