Ушедший из России H&M возобновит работу в Белоруссии и сохранит бизнес в Казахстане
Шведский ритейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M), ранее объявивший о полном уходе с российского рынка, не станет ликвидировать офис, отвечающий за развитие бизнеса в России, Белоруссии и Казахстане, об этом сообщил Inc. со ссылкой на сотрудников компании.
Уточняется, что все семь магазинов в Казахстане продолжат работу, а временно закрытые три точки в Минске и Гродно в ближайшее время откроются. Эту информацию подтвердила руководитель отдела коммуникаций компании Лана Яхонтова.
H&M объявила о полном сворачивании российского бизнеса накануне, 18 июля. Тогда же появилась информация о том, что в августе российские магазины откроются для проведения распродажи.
В конце июня компания сообщила, что приостановка деятельности в России, Белоруссии и Украине обошлась H&M в 228 млн шведских крон ($22,7 млн). В компании отметили, что в 2019 г. на эти рынки приходилось около 10% операционной прибыли H&M. Компания работала в России с 2009 г.
После начала спецоперации на Украине многие зарубежные сети магазинов одежды приостановили работу в России. В частности, такое решение принял концерн Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti и др.), Marks & Spencer, Nike, Adidas и др. Также польская LPP закрыла ранее магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, однако 19 мая компания сообщила об их открытии под новыми названиями на фоне продажи российского подразделения китайскому консорциуму.
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