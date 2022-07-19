Ушедший из России H&M возобновит работу в Белоруссии и сохранит бизнес в Казахстане

В конце июня компания сообщила, что приостановка деятельности в России, Белоруссии и Украине обошлась H&M в 228 млн шведских крон ($22,7 млн). В компании отметили, что в 2019 г. на эти рынки приходилось около 10% операционной прибыли H&M. Компания работала в России с 2009 г.