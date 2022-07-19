Суд в Лондоне разрешил Авену тратить деньги со счетов на оплату особняка

28 февраля ЕС ввел санкции в отношении владельцев консорциума «Альфа групп» Петра Авена и Михаила Фридмана. 1 марта стало известно, что бизнесмены выйдут из совета директоров Альфа-банка. 17 марта в интервью Bloomberg Businessweek Фридман рассказал о финансовых трудностях, с которыми он столкнулся после введения санкций из-за военной операции на Украине. По словам бизнесмена, из-за заморозки счетов у него появились трудности даже с оплатой услуг уборщицы. В конце мая стало известно, что Авен и Фридман подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге против Совета ЕС.