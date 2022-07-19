Суд в Лондоне разрешил Авену тратить деньги со счетов на оплату особняка
Суд в Лондоне 18 июля смягчил решение о заморозке счетов одного из основателей Альфа-банка Петра Авена и разрешил использовать деньги для оплаты счетов и охраны, сообщил Bloomberg со ссылкой на решение суда. Суд разморозил счета, которые использовались для оплаты расходов на особняк бизнесмена в Великобритании, отметило издание.
Судебные разбирательства — часть более широкого расследования по обвинению бизнесмена в уклонении от санкций, введенных после начала спецоперации. В мае британские правоохранители провели обыск в доме Авена и обнаружили более 3 млн фунтов стерлингов, которые перевели в Великобританию из Австрии за несколько часов до введения санкций. В самом поместье также хранится коллекция произведений искусства стоимостью 300 млн фунтов стерлингов.
Согласно постановлению суда, основные потребности Авена с 15 марта оплачивает его жена. По словам источника издания, ежемесячные расходы бизнесмена оценили в 140 000 фунтов стерлингов (около $168 000), большая часть из которых тратят на защиту и страхование коллекции. Авен отказался от комментариев изданию. В Национальном агентстве по борьбе с преступностью также не стали комментировать решение.
28 февраля ЕС ввел санкции в отношении владельцев консорциума «Альфа групп» Петра Авена и Михаила Фридмана. 1 марта стало известно, что бизнесмены выйдут из совета директоров Альфа-банка. 17 марта в интервью Bloomberg Businessweek Фридман рассказал о финансовых трудностях, с которыми он столкнулся после введения санкций из-за военной операции на Украине. По словам бизнесмена, из-за заморозки счетов у него появились трудности даже с оплатой услуг уборщицы. В конце мая стало известно, что Авен и Фридман подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге против Совета ЕС.
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