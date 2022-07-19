Газета
Общество

ВОЗ призвала европейские страны принять меры из-за новой волны коронавируса

Ведомости

Европейские страны должны оперативно принять меры, касающиеся вакцинации и ношения масок, из-за распространения подварианта омикрон-штамма коронавируса, заявил глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Мы находимся в ситуации, аналогичной ситуации прошлого лета, только на этот раз продолжающаяся волна COVID-19 вызвана сублиниями варианта "омикрон", в частности BA.2 и BA.5, причем каждая доминирующая сублиния "омикрона" демонстрирует явные преимущества в передаче по сравнению с ранее циркулировавшими вирусами», — отметил Клюге (цитата по «РИА Новости»).

По его информации, за последние шесть недель число новых случаев COVID-19 в Европе утроилось, а на прошлой неделе было зарегистрировано около 3 млн новых случаев, что составляет почти половину всех новых заражений в мире. 

Ранее сегодня глава Росздравнадзора Алла Самойлова призвала власти регионов возобновить работу штабов по борьбе с коронавирусом и активизировать информационную кампанию о необходимости вакцинации. Помимо этого оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 30,2% и составила 20,1 случая на 100 000 населения.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: В Москве зафиксировано пять случаев заболевания подвидом COVID-19 «Кентавр»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных