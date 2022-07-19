В Москве зафиксировано пять случаев заболевания подвидом COVID-19 «Кентавр»

«В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 ("Кентавр") штамма "Омикрон". Забор материала датирован июлем. Материал отобран в г. Москва. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет», — говорится в сообщении по итогам проведенного главой Роспотребнадзора Анной Поповой селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам РФ.