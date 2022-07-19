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В Москве зафиксировано пять случаев заболевания подвидом COVID-19 «Кентавр»

Ведомости

В Москве выявлены пять заболевших подвидом COVID-19 «Кентавр». Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

«В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 ("Кентавр") штамма "Омикрон". Забор материала датирован июлем. Материал отобран в г. Москва. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет», — говорится в сообщении по итогам проведенного главой Роспотребнадзора Анной Поповой селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам РФ.

Согласно сообщению, за последние две недели к линии BA.1 геноварианта «омикрон» отнесено 1,85% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 — 51,67%, к геноварианту «дельта» — 0,73%.

Новый штамм «омикрон» под названием «Кентавр» был выявлен в Нидерландах в середине июля. По словам врачей, этот подвид оказался еще заразнее других подвариантов.

Ранее оперативный штаб сообщил о росте числа заболевших коронавирусом на 30,2% за последнюю неделю. «Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 20,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,2%», — говорится в сообщении штаба.

Несмотря на увеличение числа заболеваний ковидом, Роспотребнадзор не собирается возвращать коронавирусные ограничения. В ведомстве отметили, что вызванная подвариантами BA.4/BA.5 инфекция протекает легче заболевания, которое провоцируют исходные штаммы коронавируса, «альфа» и «дельта».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных