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Общество

В Хабаровском крае и Якутии введен режим ЧС федерального уровня из-за пожаров

Ведомости

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения вводится в Якутии и Хабаровском крае для повышения оперативности борьбы с лесными пожарами, сообщила пресс-служба Рослесхоза.

«После введения ЧС по «упрощенке» будет рассмотрен вопрос о привлечении допсил соседних регионов и МЧС России. В Хабаровском крае и Якутии в рамках межрегионального маневрирования уже работают свыше 550 бойцов Авиалесоохраны», — отметил руководитель Рослесхоза Иван Советников.

В сообщении также говорится, что с начала текущего года общая площадь лесных пожаров в этих субъектах в 3,2 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 603 400 га (1,9 млн га в 2021 г.).

12 июля губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев попросил Рослесхоз ввести федеральный режим ЧС из-за пожаров. «Ситуация с пожарами в Хабаровском крае сложная. Синоптики не обещают изменения погодных условий, способных упростить сложившееся положение дел», – отмечал глава региона.

На оперативном совещании по устранению действующих возгораний он отметил, что с подобной просьбой к Рослесхозу также обратились власти Якутии из-за «нерадужного» прогноза погоды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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