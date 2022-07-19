В Хабаровском крае и Якутии введен режим ЧС федерального уровня из-за пожаров
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения вводится в Якутии и Хабаровском крае для повышения оперативности борьбы с лесными пожарами, сообщила пресс-служба Рослесхоза.
«После введения ЧС по «упрощенке» будет рассмотрен вопрос о привлечении допсил соседних регионов и МЧС России. В Хабаровском крае и Якутии в рамках межрегионального маневрирования уже работают свыше 550 бойцов Авиалесоохраны», — отметил руководитель Рослесхоза Иван Советников.
В сообщении также говорится, что с начала текущего года общая площадь лесных пожаров в этих субъектах в 3,2 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 603 400 га (1,9 млн га в 2021 г.).
12 июля губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев попросил Рослесхоз ввести федеральный режим ЧС из-за пожаров. «Ситуация с пожарами в Хабаровском крае сложная. Синоптики не обещают изменения погодных условий, способных упростить сложившееся положение дел», – отмечал глава региона.
На оперативном совещании по устранению действующих возгораний он отметил, что с подобной просьбой к Рослесхозу также обратились власти Якутии из-за «нерадужного» прогноза погоды.
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