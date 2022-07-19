Прыгавшего через Вечный огонь в Минске россиянина осудили на год колонии
Партизанский районный суд Минска приговорил россиянина, который прыгал через Вечный огонь на площади Победы, к одному году и одному месяцу колонии, сообщила пресс-служба Минского городского суда.
«Приговором суда обвиняемый признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
В суде отметили, что обвиняемый, «заведомо зная об исторической значимости сооружения», не менее двух раз встал на мраморную плиту, установленную на ритуальной площадке с Вечным огнем и обелиском на площади Победы, и два раза перепрыгнул Вечный огонь. При этом мужчина снимал совершаемые им действия на мобильный телефон.
«Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке», — добавили в суде. Мужчина, в свою очередь, признал вину и раскаялся в содеянном.
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