Прыгавшего через Вечный огонь в Минске россиянина осудили на год колонии

В суде отметили, что обвиняемый, «заведомо зная об исторической значимости сооружения», не менее двух раз встал на мраморную плиту, установленную на ритуальной площадке с Вечным огнем и обелиском на площади Победы, и два раза перепрыгнул Вечный огонь. При этом мужчина снимал совершаемые им действия на мобильный телефон.