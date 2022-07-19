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Прыгавшего через Вечный огонь в Минске россиянина осудили на год колонии

Ведомости

Партизанский районный суд Минска приговорил россиянина, который прыгал через Вечный огонь на площади Победы, к одному году и одному месяцу колонии, сообщила пресс-служба Минского городского суда.

«Приговором суда обвиняемый признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»). 

В суде отметили, что обвиняемый, «заведомо зная об исторической значимости сооружения», не менее двух раз встал на мраморную плиту, установленную на ритуальной площадке с Вечным огнем и обелиском на площади Победы, и два раза перепрыгнул Вечный огонь. При этом мужчина снимал совершаемые им действия на мобильный телефон.

«Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке», — добавили в суде. Мужчина, в свою очередь, признал вину и раскаялся в содеянном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных