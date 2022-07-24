Во Франции ввели ограничения на использование воды из-за засухи
В 88 департаментах Франции 24 июля из-за сильной засухи введены ограничения на использование воды, сообщает телеканал BFMTV.
Гражданам запрещено поливать в дневное время сады и газоны. Население призывают по возможности экономить воду и не заливать бассейны.
Засуха затронула практически всю страну, но особенно пострадали регионы Пуату-Шаранта и Пеи-де-ла-Луар. Метеорологи сообщают, что дождей в ближайшие недели в этих регионах не предвидится.
Этим летом во многих странах Европы зафиксирована аномальная жара. Великобритания в июле установила новый максимум температуры в 40,3°C, побив рекорд 2019 г. (38,7°C). С 1980-х гг. температура в более прохладных регионах мира повысилась, в результате чего все больше людей подвергается удушающей жаре. Между тем рост населения был самым быстрым в жарких странах, увеличивая долю затронутого высокими температурами человечества.