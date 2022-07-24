Во Франции ввели ограничения на использование воды из-за засухи

Этим летом во многих странах Европы зафиксирована аномальная жара. Великобритания в июле установила новый максимум температуры в 40,3°C, побив рекорд 2019 г. (38,7°C). С 1980-х гг. температура в более прохладных регионах мира повысилась, в результате чего все больше людей подвергается удушающей жаре. Между тем рост населения был самым быстрым в жарких странах, увеличивая долю затронутого высокими температурами человечества.