В Сочи из-за последствий ливней объявили режим ЧС

«В современной истории Сочи еще не было подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта. К сожалению, есть погибшая женщина. Но жертв могло быть гораздо больше. Несколько десятков человек были спасены из потоков воды, которые шли по улицам и сносили все на своем пути. Среди них десять детей», — написал Копайгородский в своем Telegram-канале.