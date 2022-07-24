В Сочи из-за последствий ливней объявили режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Сочи из-за сильных ливней, которые прошли в городе в эти выходные. Разрушения коснулись всех районов Сочи, погиб один человек, однако жертв могло быть больше, заявил мэр города Алексей Копайгородский.
На курорте за последние сутки, по данным центра «Фобос», выпало 90% месячной нормы осадков. Глава города заявил, что сильнее всего от разрушений пострадал Центральный район.
«В современной истории Сочи еще не было подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта. К сожалению, есть погибшая женщина. Но жертв могло быть гораздо больше. Несколько десятков человек были спасены из потоков воды, которые шли по улицам и сносили все на своем пути. Среди них десять детей», — написал Копайгородский в своем Telegram-канале.
По его словам, в городе продолжаются аварийно-восстановительные работы, власти формируют перечень повреждений и мест активации старых и появления новых оползневых процессов.
Ранее в мэрии Сочи заявили, что в результате непогоды повреждения получили около 50 автомобилей, оползень в районе дома по улице Цюрупы привел к обвалу подпорной стены. Следственный комитет по Красноярскому краю начал проверку по факту гибели женщины.
В МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что обстановка в Центральном районе Сочи стабилизировалась, а уровень воды в реке нормализовался, она находится в русле. В целом осадков на территории города нет, добавили в МЧС. В то же время в ведомстве предупредили об опасности формирования смерчей над Черным морем.