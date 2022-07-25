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Новосибирский депутат Пирогова уехала из России после возбуждения дела о фейках

Ведомости

Независимый депутат городского совета Новосибирска Хельга Пирогова уехала из России в Грузию, об этом она сообщила изданию «Тайга.инфо». Ее вызвали на допрос в СКР на утро 25 июля по уголовному делу по статье о фейках о российских военных (ст. 207.3 УК РФ).

На прошлой неделе председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Пироговой из-за ее поста в Twitter. В публикации Пирогова прокомментировала похороны военных, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Дать оценку поста Бастрыкина попросила группа местных муниципальных и областных депутатов. Позже Пирогова удалила пост, назвав его «слишком эмоциональным».

Хельга Пирогова избиралась как независимый депутат в городской совет Новосибирска в составе так называемой «Коалиции Новосибирск 2020». В отношении нее также был составлен административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России, который позднее рассмотрит суд. По нему ей грозит штраф от 200 000 до 300 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных