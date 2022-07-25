Новосибирский депутат Пирогова уехала из России после возбуждения дела о фейках
Независимый депутат городского совета Новосибирска Хельга Пирогова уехала из России в Грузию, об этом она сообщила изданию «Тайга.инфо». Ее вызвали на допрос в СКР на утро 25 июля по уголовному делу по статье о фейках о российских военных (ст. 207.3 УК РФ).
На прошлой неделе председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Пироговой из-за ее поста в Twitter. В публикации Пирогова прокомментировала похороны военных, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Дать оценку поста Бастрыкина попросила группа местных муниципальных и областных депутатов. Позже Пирогова удалила пост, назвав его «слишком эмоциональным».
Хельга Пирогова избиралась как независимый депутат в городской совет Новосибирска в составе так называемой «Коалиции Новосибирск 2020». В отношении нее также был составлен административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России, который позднее рассмотрит суд. По нему ей грозит штраф от 200 000 до 300 000 руб.
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