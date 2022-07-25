Новосибирский депутат Пирогова уехала из России после возбуждения дела о фейках

Хельга Пирогова избиралась как независимый депутат в городской совет Новосибирска в составе так называемой «Коалиции Новосибирск 2020». В отношении нее также был составлен административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России, который позднее рассмотрит суд. По нему ей грозит штраф от 200 000 до 300 000 руб.