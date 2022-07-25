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Дело на лидера ДДТ Шевчука о дискредитации ВС РФ вернулось в суд Уфы

Ведомости

Административное дело в отношении Юрия Шевчука о дискредитации ВС РФ сегодня снова поступило в Советский районный суд Уфы, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

«25 июля 2022 г. в Советский районный суд г. Уфы поступило дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ в отношении Юрия Шевчука, направленное Дзержинским районным судом г. Санкт-Петербурга по подведомственности. Материалы дела будут переданы судье для решения вопроса о принятии к производству», – говорится в сообщении.

Протокол в отношении Шевчука был составлен полицейскими из Уфы после выступления группы ДДТ в Башкирии 18 мая. Административное правонарушение связано с высказываниями Шевчука, которые носили провокационный характер. Дело было передано в суд Санкт-Петербурга по ходатайству самого Шевчука. 20 мая стало известно, что Шевчук отказался от дачи показаний по своему делу.

Позднее, в конце мая, суд вернул полиции административное дело о дискредитации армии из-за недостатков в составлении протокола. В пресс-службе пояснили, что в протоколе не было описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, «в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан». 15 июля сообщалось, что Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга снова зарегистрировал дело Шевчука.

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Ранее по теме: Суд вернул в полицию составленный на Шевчука протокол за дискредитацию армии
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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