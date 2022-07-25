Дело на лидера ДДТ Шевчука о дискредитации ВС РФ вернулось в суд Уфы

Позднее, в конце мая, суд вернул полиции административное дело о дискредитации армии из-за недостатков в составлении протокола. В пресс-службе пояснили, что в протоколе не было описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, «в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан». 15 июля сообщалось, что Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга снова зарегистрировал дело Шевчука.