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Суд вернул в полицию составленный на Шевчука протокол за дискредитацию армии

Ведомости

Суд в Петербурге вернул полиции административное дело о дискредитации армии против лидера группы ДДТ Юрия Шевчука из-за недостатков в составлении протокола, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

«Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга вернул составителям материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, в отношении, как следует из протокола, художественного руководителя ООО "ДДТ" Юрия Шевчука для устранения недостатков», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в протоколе не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, «в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан». В сообщении также говорится, что данный недостаток является существенным и не может быть восполнен при рассмотрении дела в суде.

18 мая в Уфе состоялся концерт группы ДДТ. После его окончания на лидера группы Шевчука составили протокол об административно-правовом нарушении в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта.

20 мая стало известно, что Шевчук отказался от дачи показаний по своему делу. Об этом сообщил его адвокат Александр Передрук.

25 мая Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал экс-мэра города Евгения Ройзмана по статье о неуважении к представителю власти в лице министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ранее по теме: Лидер ДДТ Шевчук отказался от дачи показаний по делу о дискредитации армии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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