Суд вернул в полицию составленный на Шевчука протокол за дискредитацию армии
Суд в Петербурге вернул полиции административное дело о дискредитации армии против лидера группы ДДТ Юрия Шевчука из-за недостатков в составлении протокола, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.
«Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга вернул составителям материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, в отношении, как следует из протокола, художественного руководителя ООО "ДДТ" Юрия Шевчука для устранения недостатков», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что в протоколе не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, «в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан». В сообщении также говорится, что данный недостаток является существенным и не может быть восполнен при рассмотрении дела в суде.
18 мая в Уфе состоялся концерт группы ДДТ. После его окончания на лидера группы Шевчука составили протокол об административно-правовом нарушении в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта.
20 мая стало известно, что Шевчук отказался от дачи показаний по своему делу. Об этом сообщил его адвокат Александр Передрук.
25 мая Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал экс-мэра города Евгения Ройзмана по статье о неуважении к представителю власти в лице министра иностранных дел России Сергея Лаврова.