Суд вернул в полицию составленный на Шевчука протокол за дискредитацию армии

В пресс-службе пояснили, что в протоколе не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, «в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан». В сообщении также говорится, что данный недостаток является существенным и не может быть восполнен при рассмотрении дела в суде.