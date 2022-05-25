Суд оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за неуважение к власти

По словам его адвоката Юлии Федотовой, протокол на Ройзмана составили за то, что 12 апреля он разместил в Instagram (заблокирован в России; принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) публикацию, которая «оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти в РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова в виде сторис».