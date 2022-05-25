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Суд оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за неуважение к власти

Ведомости

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал экс-мэра города Евгения Ройзмана по статье о неуважении к представителю власти в лице министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает ТАСС. 

«Признать Евгения Ройзмана виновным и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 85 000 руб.», — сказала судья.

По словам его адвоката Юлии Федотовой, протокол на Ройзмана составили за то, что 12 апреля он разместил в Instagram (заблокирован в России; принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) публикацию, которая «оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти в РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова в виде сторис».

В ней содержалась ссылка на новость со словами Лаврова о том, что военная операция России на Украине должна «покончить с курсом США на доминирование в мире». В соцсети Ройзман в том числе выразил несогласие со словами политика. Свою вину он не признал.

В начале апреля Октябрьский райсуд Екатеринбурга трижды признал Ройзмана виновным по статье о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), суммарно оштрафовав его на 150 000 руб. Поводом стали пост и размещение ссылки в соцсети, а также видеозапись на одном из популярных сервисов.

Ранее в мае Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест журналиста Майкла Наки, обвиняемого в распространении фейков о российских Вооруженных силах. Наки заочно вменяется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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