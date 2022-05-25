Суд оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за неуважение к власти
Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал экс-мэра города Евгения Ройзмана по статье о неуважении к представителю власти в лице министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает ТАСС.
«Признать Евгения Ройзмана виновным и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 85 000 руб.», — сказала судья.
По словам его адвоката Юлии Федотовой, протокол на Ройзмана составили за то, что 12 апреля он разместил в Instagram (заблокирован в России; принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) публикацию, которая «оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти в РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова в виде сторис».
В ней содержалась ссылка на новость со словами Лаврова о том, что военная операция России на Украине должна «покончить с курсом США на доминирование в мире». В соцсети Ройзман в том числе выразил несогласие со словами политика. Свою вину он не признал.
В начале апреля Октябрьский райсуд Екатеринбурга трижды признал Ройзмана виновным по статье о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), суммарно оштрафовав его на 150 000 руб. Поводом стали пост и размещение ссылки в соцсети, а также видеозапись на одном из популярных сервисов.
Ранее в мае Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест журналиста Майкла Наки, обвиняемого в распространении фейков о российских Вооруженных силах. Наки заочно вменяется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).