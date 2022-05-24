Суд в Москве заочно арестовал журналиста Майкла Наки по делу о фейках об армии
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест журналиста Майкла Наки, обвиняемого в распространении фейков о российских Вооруженных силах, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение суда. Журналист объявлен в розыск.
«В отношении Наки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию Российской Федерации», — подчеркнуто в сообщении. Наки заочно вменяется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
В России с 4 марта действует закон об ответственности за фейки о действиях военных. 18 мая МВД России объявило в розыск блогера и основателя проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева (настоящая фамилия Карпук). СКР в свою очередь потребовал арестовать Карпука по делу о дискредитации Вооруженных сил России. После начала военной операции на Украине блогер покинул Россию.
В начале мая МВД также объявило в розыск журналиста Александра Невзорова, который ранее был включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов. СКР возбудил уголовное дело против Невзорова по статье о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Как утверждает следствие, Невзоров 9 марта опубликовал на своих страницах в соцсетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе».