Суд в Москве заочно арестовал журналиста Майкла Наки по делу о фейках об армии

В начале мая МВД также объявило в розыск журналиста Александра Невзорова, который ранее был включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов. СКР возбудил уголовное дело против Невзорова по статье о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Как утверждает следствие, Невзоров 9 марта опубликовал на своих страницах в соцсетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе».