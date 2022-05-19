На Шевчука завели административное дело о дискредитации армии России

Накануне вечером в Уфе состоялся концерт группы «ДДТ». После его окончания на лидера группы Шевчука составили протокол об административно-правовом нарушении в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта во время концерта 18 мая в спорткомплексе «Уфа-арена», подтвердили агентству в пресс-службе управления МВД по Башкирии. Там добавили, что материалы по правонарушению направлены для рассмотрения в суд.