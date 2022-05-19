На Шевчука завели административное дело о дискредитации армии России
Советский районный суд Уфы рассмотрит административное дело о дискредитации российской армии в отношении лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Поступило [дело] сегодня, зарегистрировано, но решение пока еще не принято, скорее всего, завтра», — сообщили в суде. Его представитель добавил, что дело об административном правонарушении возбуждено по ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России).
Накануне вечером в Уфе состоялся концерт группы «ДДТ». После его окончания на лидера группы Шевчука составили протокол об административно-правовом нарушении в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта во время концерта 18 мая в спорткомплексе «Уфа-арена», подтвердили агентству в пресс-службе управления МВД по Башкирии. Там добавили, что материалы по правонарушению направлены для рассмотрения в суд.
13 мая МВД России объявило в розыск предпринимателя и блогера Веронику Белоцерковскую, в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о действиях российских военных. 16 марта главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении Белоцерковской.