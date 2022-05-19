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Общество

На Шевчука завели административное дело о дискредитации армии России

Ведомости

Советский районный суд Уфы рассмотрит административное дело о дискредитации российской армии в отношении лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Поступило [дело] сегодня, зарегистрировано, но решение пока еще не принято, скорее всего, завтра», — сообщили в суде. Его представитель добавил, что дело об административном правонарушении возбуждено по ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России).

Накануне вечером в Уфе состоялся концерт группы «ДДТ». После его окончания на лидера группы Шевчука составили протокол об административно-правовом нарушении в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта во время концерта 18 мая в спорткомплексе «Уфа-арена», подтвердили агентству в пресс-службе управления МВД по Башкирии. Там добавили, что материалы по правонарушению направлены для рассмотрения в суд.

13 мая МВД России объявило в розыск предпринимателя и блогера Веронику Белоцерковскую, в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о действиях российских военных. 16 марта главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении Белоцерковской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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