Лидер ДДТ Шевчук отказался от дачи показаний по делу о дискредитации армии
Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук отказался от дачи показаний по делу о дискредитации российской армии, сообщил РИА «Новости» его адвокат Александр Передрук.
«При составлении протокола Юрий Шевчук отказался давать объяснения по делу об административном правонарушении», – пояснил изданию Передрук.
По мнению адвоката, передача дела судье в Санкт-Петербурге и назначение заседания займет около недели.
18 мая в Уфе состоялся концерт группы ДДТ. После его окончания на лидера группы Шевчука составили протокол об административно-правовом нарушении в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта, подтвердили «Интерфаксу» в пресс-службе управления МВД по Башкирии. Там добавили, что материалы по правонарушению по ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) направлены для рассмотрения в суд.
16 марта главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении предпринимателя и блогера Вероники Белоцерковской о распространении фейков о действиях российских военных. 13 мая МВД России объявило в розыск Белоцерковскую.