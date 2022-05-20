Лидер ДДТ Шевчук отказался от дачи показаний по делу о дискредитации армии

18 мая в Уфе состоялся концерт группы ДДТ. После его окончания на лидера группы Шевчука составили протокол об административно-правовом нарушении в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта, подтвердили «Интерфаксу» в пресс-службе управления МВД по Башкирии. Там добавили, что материалы по правонарушению по ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) направлены для рассмотрения в суд.