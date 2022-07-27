Роспотребнадзор передал тесты на оспу обезьян Армении и Казахстану

12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении первого случая заражения оспой обезьян в России. Ей заболел молодой человек, который недавно вернулся из Португалии. В ведомстве рассказали, что пациента положили в инфекционную больницу. Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы натуральной оспы, но переносятся легче. Оспа обезьян не отличается высокой заразностью и передается воздушно-капельным путем при длительном контакте.