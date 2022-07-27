Роспотребнадзор передал тесты на оспу обезьян Армении и Казахстану
Роспотребнадзор передал тест-системы для выявления оспы обезьян Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркменистану, сообщила пресс-служба ведомства. Тесты создал научный центр «Вектор».
«Российские тест-системы были переданы Роспотребнадзором Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркменистану. Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора организуют для коллег из стран-партнеров специальные семинары, посвященные методам лабораторной диагностики оспы обезьян», — рассказали в Роспотребнадзоре (цитата по «РИА Новости»).
19 июля ведомство рассказало, что центр «Вектор» готов быстро увеличить производство тест-систем для выявления оспы обезьян м обеспечить все диагностические лаборатории. Сейчас тесты есть в 20 диагностических центрах Роспотребнадзора. Тест создан на основе предыдущей тест-системы мультиплексного анализа всех ортопоксвирусов, патогенных для человека, в том числе вируса натуральной оспы, оспы обезьян, оспы коров и осповакцины.
12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении первого случая заражения оспой обезьян в России. Ей заболел молодой человек, который недавно вернулся из Португалии. В ведомстве рассказали, что пациента положили в инфекционную больницу. Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы натуральной оспы, но переносятся легче. Оспа обезьян не отличается высокой заразностью и передается воздушно-капельным путем при длительном контакте.
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