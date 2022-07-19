Центр «Вектор» сообщил о готовности обеспечить Россию тест-системами оспы обезьян
Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора готов быстро увеличить производство тест-систем для выявления оспы обезьян при необходимости, сообщил главный научный сотрудник отдела геномных исследований центра Сергей Щелкунов.
«Система создана полностью на отечественных химических компонентах, и благодаря тому что отработана технология создания и производства таких тест-систем в "Векторе" во время последней вспышки ковидной эпидемии, можно сказать, что при необходимости очень легко в ГНЦ "Вектор" производство этой тест-системы может быть масштабировано и могут быть обеспечены все диагностические лаборатории, в которые понадобится ее распространить», — рассказал Щелкунов (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что достаточные запасы тест-системы есть в 20 диагностических центрах Роспотребнадзора в разных регионах России. Тест создан на основе предыдущей тест-системы мультиплексного анализа всех ортопоксвирусов, патогенных для человека, в том числе вируса натуральной оспы, оспы обезьян, оспы коров и осповакцины.
12 июля Роспотребнадзор сообщил о первом случае заражения оспой обезьян в России: ей заболел молодой человек, который вернулся из Португалии. Его положили на лечение в инфекционную больницу. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 63 странах выявили более 9200 случаев заражения оспой обезьян.
В ведомстве рассказали, что симптомы оспы обезьян похожи на симптомы натуральной оспы, но переносятся легче. Оспа обезьян не отличается высокой заразностью и передается воздушно-капельным путем при длительном контакте.
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