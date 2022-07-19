Центр «Вектор» сообщил о готовности обеспечить Россию тест-системами оспы обезьян

«Система создана полностью на отечественных химических компонентах, и благодаря тому что отработана технология создания и производства таких тест-систем в "Векторе" во время последней вспышки ковидной эпидемии, можно сказать, что при необходимости очень легко в ГНЦ "Вектор" производство этой тест-системы может быть масштабировано и могут быть обеспечены все диагностические лаборатории, в которые понадобится ее распространить», — рассказал Щелкунов (цитата по «РИА Новости»).