«Вектор» завершил испытания вакцины четвертого поколения от натуральной оспы

12 июля Роспотребнадзор сообщил, что в России выявили первый случай заражения оспой обезьян: оспой заболел молодой человек, который недавно вернулся из Португалии. Болезнь протекает в легкой форме и угрозы для жизни заболевшего нет. Он находится на лечении в инфекционной больнице. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 63 странах выявили более 9200 случаев заражения оспой обезьян.