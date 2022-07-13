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«Вектор» завершил испытания вакцины четвертого поколения от натуральной оспы

Ведомости

Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора завершил клинические испытания вакцины четвертого поколения от натуральной оспы «ОртопоксВак», сообщила пресс-служба центра. 

«Учеными центра "Вектор" Роспотребнадзора завершены клинические исследования уникальной вакцины четвертого поколения против натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций "ОртопоксВак", являющейся технологически передовым препаратом мирового уровня. В мае 2022 г. в Министерство здравоохранения Российской Федерации поданы документы на регистрацию препарата», — рассказали в «Векторе» (цитата по «РИА Новости»).

Новая вакцина создана на основе ослабленного живого вируса осповакцины, ее получили с помощью последовательного «выключения» шести генов заразности в исходном вирусе. Препарат представляет собой генетическую композицию, которая формирует устойчивый иммунитет и обладает высоким профилем безопасности, отметили в центре.

Первый выявленный случай оспы обезьян вряд ли даст старт новой пандемии

Эксперты объясняют это низкой заразностью болезни

12 июля Роспотребнадзор сообщил, что в России выявили первый случай заражения оспой обезьян: оспой заболел молодой человек, который недавно вернулся из Португалии. Болезнь протекает в легкой форме и угрозы для жизни заболевшего нет. Он находится на лечении в инфекционной больнице. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 63 странах выявили более 9200 случаев заражения оспой обезьян.

В Роспотребнадзоре напомнили, что оспа обезьян имеет схожие симптомы с натуральной оспой, но переносится легче. Оспа обезьян не отличается высокой заразностью и передается воздушно-капельным путем при длительном контакте. 8 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время визита в Ташкент заявил, что препараты для лечения оспы, а также новая вакцина для ее профилактики уже тестируются. 

Ранее по теме: Число случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 9 000

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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