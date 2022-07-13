«Вектор» завершил испытания вакцины четвертого поколения от натуральной оспы
Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора завершил клинические испытания вакцины четвертого поколения от натуральной оспы «ОртопоксВак», сообщила пресс-служба центра.
«Учеными центра "Вектор" Роспотребнадзора завершены клинические исследования уникальной вакцины четвертого поколения против натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций "ОртопоксВак", являющейся технологически передовым препаратом мирового уровня. В мае 2022 г. в Министерство здравоохранения Российской Федерации поданы документы на регистрацию препарата», — рассказали в «Векторе» (цитата по «РИА Новости»).
Новая вакцина создана на основе ослабленного живого вируса осповакцины, ее получили с помощью последовательного «выключения» шести генов заразности в исходном вирусе. Препарат представляет собой генетическую композицию, которая формирует устойчивый иммунитет и обладает высоким профилем безопасности, отметили в центре.
12 июля Роспотребнадзор сообщил, что в России выявили первый случай заражения оспой обезьян: оспой заболел молодой человек, который недавно вернулся из Португалии. Болезнь протекает в легкой форме и угрозы для жизни заболевшего нет. Он находится на лечении в инфекционной больнице. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 63 странах выявили более 9200 случаев заражения оспой обезьян.
В Роспотребнадзоре напомнили, что оспа обезьян имеет схожие симптомы с натуральной оспой, но переносится легче. Оспа обезьян не отличается высокой заразностью и передается воздушно-капельным путем при длительном контакте. 8 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время визита в Ташкент заявил, что препараты для лечения оспы, а также новая вакцина для ее профилактики уже тестируются.
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