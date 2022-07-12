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Число случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 9 000

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В 63 странах мира выявлено более 9 200 случаев заражения оспой обезьян, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Что касается оспы обезьян, то в настоящее время зарегистрировано 9 200 случаев заболевания в 63 странах. Комитет по чрезвычайной ситуации по оспе обезьян соберется на следующей неделе и рассмотрит тенденции, эффективность мер противодействия и даст рекомендации о том, что страны и сообщества должны сделать для борьбы со вспышкой», – сказал Гебрейесус.

Ранее агентство Reuters сообщало, что ВОЗ созовет чрезвычайный комитет для оценки влияния вспышки оспы обезьян на ситуацию в международном здравоохранении. Тогда, по данным на 14 июня, было зарегистрировано 1 600 подтвержденных случаев оспы обезьян и 1 500 неподтвержденных, также зафиксировано 72 случая смерти в 39 странах. Гебрейесус отмечал, что вспышка заболевания «необычна и вызывает беспокойство». 30 мая Нигерийский центр по контролю за заболеваниями (NCDC) сообщал о первом случае смерти от оспы обезьян.

Первый случай заражения оспой обезьян в России был зарегистрирован у гражданина, вернувшегося из путешествия по Европе. В Роспотребнадзоре отметили, что заболевание протекает в легкой форме, весь его контактный круг выявлен и находится под наблюдением.

Ранее по теме: Первый выявленный случай оспы обезьян вряд ли даст старт новой пандемии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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