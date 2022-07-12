Число случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 9 000

Ранее агентство Reuters сообщало, что ВОЗ созовет чрезвычайный комитет для оценки влияния вспышки оспы обезьян на ситуацию в международном здравоохранении. Тогда, по данным на 14 июня, было зарегистрировано 1 600 подтвержденных случаев оспы обезьян и 1 500 неподтвержденных, также зафиксировано 72 случая смерти в 39 странах. Гебрейесус отмечал, что вспышка заболевания «необычна и вызывает беспокойство». 30 мая Нигерийский центр по контролю за заболеваниями (NCDC) сообщал о первом случае смерти от оспы обезьян.