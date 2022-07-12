В России выявлен первый случай заболевания оспой обезьян

8 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время визита в Ташкент заявил, что препараты для лечения оспы, а также новая вакцина для ее профилактики уже тестируются. Наступление эпидемии оспы обезьян не исключают 20% российских врачей. Это следует из итогов опроса, который в июне провел среди 288 медиков сервис «Актион медицина» (входит в группу «Актион») совместно с сообществом «Врачи РФ». 41% опрошенных полагают, что эпидемии не будет, 39% дать точный прогноз затруднились.