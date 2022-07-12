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Общество

В России выявлен первый случай заболевания оспой обезьян

Ведомости

В России подтвержден первый случай заражения оспой обезьян, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что заболевший вернулся из путешествия по Европе, и обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью, инфицирование подтвердили результаты исследования биоматериалов. Болезнь протекает в легкой форме и угрозы для жизни заболевшего нет. Он находится на лечении в инфекционной больнице.

«Все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая медпомощь. За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», – говорится в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, на 11 июля в 59 неэпидемичных странах зарегистрировано уже более 9 000 случаев заражения оспой обезьян.

В Роспотребнадзоре напоминают, что оспа обезьян – инфекционное заболевание, которое имеет схожие признаки заболевания с натуральной оспой, но переносится в более легкой форме. Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, и передается воздушно-капельным путем при длительном контакте. «При контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, необходимо следовать базовым профилактическим правилам – пользоваться маской и соблюдать гигиену рук», – добавили в ведомстве.

2 июля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович сказала РИА «Новости», что риск появления оспы обезьян в России считается высоким из-за широкой географии распространения заболевания в неэндемичных странах европейского региона и нетипичной картины нескольких случаев.

8 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время визита в Ташкент заявил, что препараты для лечения оспы, а также новая вакцина для ее профилактики уже тестируются. Наступление эпидемии оспы обезьян не исключают 20% российских врачей. Это следует из итогов опроса, который в июне провел среди 288 медиков сервис «Актион медицина» (входит в группу «Актион») совместно с сообществом «Врачи РФ». 41% опрошенных полагают, что эпидемии не будет, 39% дать точный прогноз затруднились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных