В ВОЗ сообщили о высоком риске появления оспы обезьян в России

В настоящее время было зафиксировано более 5100 случаев заражения оспой обезьян в 50 странах мира. На прошлой неделе Международный комитет по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения не признал вспышку инфекции «чрезвычайной ситуацией международного значения», отмечается на сайте ООН. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян.