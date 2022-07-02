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В ВОЗ сообщили о высоком риске появления оспы обезьян в России

Ведомости

Риск появления оспы обезьян в Европейском регионе, в том числе в России, считается высоким, сообщила «РИА Новости» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«На региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ (входят 53 государства-члена, включая Российскую Федерацию) из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев», — сказала Вуйнович.

ВОЗ рекомендует всем государствам приложить максимум усилий для выявления новых случаев заболевания, добавила она.

Оспа обезьян – вирусная инфекция, которая передается человеку от животных и может распространяться среди людей, говорится на сайте организации. Первый случай заражения человека оспой обезьян зафиксировали еще в 1970 г. Оспа обезьян наиболее часто отмечается в странах Центральной и Западной Африки.

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Симптомы включают лихорадку, сильную головную боль, мышечные боли, боли в спине, слабость, увеличение лимфатических узлов и высыпания или поражения кожи. Заболевание протекает в легкой форме, и большинство людей выздоравливают без лечения в течение нескольких недель. Однако болезнь может иметь тяжелое течение, характеризующееся кожной инфекцией, пневмонией, спутанностью сознания, а также глазными инфекциями, которые могут привести к слепоте.

В настоящее время было зафиксировано более 5100 случаев заражения оспой обезьян в 50 странах мира. На прошлой неделе Международный комитет по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения не признал вспышку инфекции «чрезвычайной ситуацией международного значения», отмечается на сайте ООН. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян.

Между тем российские фармацевтические компании начали научные исследования по созданию лекарств от оспы обезьян, о чем ранее заявил председатель совета директоров ГК «Промомед».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных