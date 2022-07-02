В ВОЗ сообщили о высоком риске появления оспы обезьян в России
Риск появления оспы обезьян в Европейском регионе, в том числе в России, считается высоким, сообщила «РИА Новости» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
«На региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ (входят 53 государства-члена, включая Российскую Федерацию) из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев», — сказала Вуйнович.
ВОЗ рекомендует всем государствам приложить максимум усилий для выявления новых случаев заболевания, добавила она.
Оспа обезьян – вирусная инфекция, которая передается человеку от животных и может распространяться среди людей, говорится на сайте организации. Первый случай заражения человека оспой обезьян зафиксировали еще в 1970 г. Оспа обезьян наиболее часто отмечается в странах Центральной и Западной Африки.
Симптомы включают лихорадку, сильную головную боль, мышечные боли, боли в спине, слабость, увеличение лимфатических узлов и высыпания или поражения кожи. Заболевание протекает в легкой форме, и большинство людей выздоравливают без лечения в течение нескольких недель. Однако болезнь может иметь тяжелое течение, характеризующееся кожной инфекцией, пневмонией, спутанностью сознания, а также глазными инфекциями, которые могут привести к слепоте.
В настоящее время было зафиксировано более 5100 случаев заражения оспой обезьян в 50 странах мира. На прошлой неделе Международный комитет по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения не признал вспышку инфекции «чрезвычайной ситуацией международного значения», отмечается на сайте ООН. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян.
Между тем российские фармацевтические компании начали научные исследования по созданию лекарств от оспы обезьян, о чем ранее заявил председатель совета директоров ГК «Промомед».