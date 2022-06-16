Российские фармкомпании начали разработку лекарств от «оспы обезьян»
«Научная работа нашими фармкомпаниями уже ведется, и мы видим уже несколько перспективных молекул, которые будут эффективны для лечения. Не для профилактики, а именно для лечения оспы, которая, как вы знаете, раньше была неизлечимым заболеванием», — отметил он.
По словам Белого, «оспа обезьян» не признана ВОЗ глобальной угрозой. Помимо этого большинство взрослого населения привито от обычной оспы человека, а эта вакцина эффективна и против оспы обезьян. Пока речь идет о редком эндемичном локальном заболевании, которое, скорее всего, поразит не очень большое количество людей и вряд ли перерастет в пандемию, добавил он.
Число подтвержденных случаев заражения «оспой обезьян» за пределами эндемичных стран Африки превысило 1500 человек. Больше всего инфицированных на данный момент зарегистрировано в Великобритании (470), на втором и третьем местах находятся Испания (259) и Германия (229). Всего на страны Европы приходится 1380 случаев. 15 июня сообщалось о выявлении перового случая «оспы обезьян» в Грузии.
В России случаи заболевания не зарегистрированы. 8 июня во время визита в Ташкент министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что препараты для лечения оспы, а также новая вакцина для ее профилактики уже тестируются.
Ранее в июне глава ВОЗ Теодор Аданом Гебрейесус заявил, что организация планирует сменить название вируса «оспы обезьян» (monkey pox), его ответвлений и вызываемого им заболевания. Согласно рекомендациям организации, не следует использовать в терминологиях инфекций названия животных, географических регионов, имена людей, культурные отсылки и другие понятия.