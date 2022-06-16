Российские фармкомпании начали разработку лекарств от «оспы обезьян»

«Научная работа нашими фармкомпаниями уже ведется, и мы видим уже несколько перспективных молекул, которые будут эффективны для лечения. Не для профилактики, а именно для лечения оспы, которая, как вы знаете, раньше была неизлечимым заболеванием», — отметил он.