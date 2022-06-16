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Российские фармкомпании начали разработку лекарств от «оспы обезьян»

Ведомости

Российские фармацевтические компании начали научные исследования по созданию лекарств от «оспы обезьян», заявил председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция мероприятия ведется на сайте ПМЭФа.

«Научная работа нашими фармкомпаниями уже ведется, и мы видим уже несколько перспективных молекул, которые будут эффективны для лечения. Не для профилактики, а именно для лечения оспы, которая, как вы знаете, раньше была неизлечимым заболеванием», — отметил он.

По словам Белого, «оспа обезьян» не признана ВОЗ глобальной угрозой. Помимо этого большинство взрослого населения привито от обычной оспы человека, а эта вакцина эффективна и против оспы обезьян. Пока речь идет о редком эндемичном локальном заболевании, которое, скорее всего, поразит не очень большое количество людей и вряд ли перерастет в пандемию, добавил он.

Число подтвержденных случаев заражения «оспой обезьян» за пределами эндемичных стран Африки превысило 1500 человек. Больше всего инфицированных на данный момент зарегистрировано в Великобритании (470), на втором и третьем местах находятся Испания (259) и Германия (229). Всего на страны Европы приходится 1380 случаев. 15 июня сообщалось о выявлении перового случая «оспы обезьян» в Грузии.

В России случаи заболевания не зарегистрированы. 8 июня во время визита в Ташкент министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что препараты для лечения оспы, а также новая вакцина для ее профилактики уже тестируются.

Ранее в июне глава ВОЗ Теодор Аданом Гебрейесус заявил, что организация планирует сменить название вируса «оспы обезьян» (monkey pox), его ответвлений и вызываемого им заболевания. Согласно рекомендациям организации, не следует использовать в терминологиях инфекций названия животных, географических регионов, имена людей, культурные отсылки и другие понятия.

Ранее по теме: ВОЗ решила переименовать «оспу обезьян»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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