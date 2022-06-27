Эпидемию оспы обезьян ожидает 20% опрошенных врачей

39% опрошенных сообщили, что в их организациях проходили инструктажи на случай выявления оспы обезьян, 12% ответили, что было даже специальное обучение. Половина респондентов говорит, что в их медучреждениях такого не было, так как «все врачи и так знают порядок действий при особо опасных инфекциях». Кроме того, 29% врачей сообщили, что пациенты интересовались у них оспой обезьян. Власов считает, что заболеваемость оспой обезьян «настолько низкая», как и смертность от нее, что пока говорить о массовой вакцинации не приходится и интерес в этом есть в основном у фармкомпаний.