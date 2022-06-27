Эпидемию оспы обезьян ожидает 20% опрошенных врачей

Эпидемию оспы обезьян ожидает 20% опрошенных врачейБорьбе с ней поможет советская вакцина, рассчитывают медики
Наступление эпидемии оспы обезьян не исключает 20% российских врачей. Это следует из итогов опроса, который в июне провел среди 288 медиков сервис «Актион медицина» (входит в группу «Актион») совместно с сообществом «Врачи РФ». 41% опрошенных полагают, что эпидемии не будет, 39% дать точный прогноз затруднились.
Меры санитарного контроля из-за оспы обезьян на российских границах установлены с 19 мая. От этого вируса нет специального лекарства, но, по информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает высокий уровень защиты от вируса оспы обезьян.
Как ранее сообщал представитель Роспотребнадзора, еще в начале года, до вспышки оспы обезьян, вакциной от натуральной оспы прививали медиков и сотрудников эпидемиологических лабораторий, ее запас есть. Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что в России тестируются новая вакцина для профилактики оспы и препараты для ее лечения.
3200
подтвержденных случаев оспы обезьян и одна смерть от этой болезни зафиксированы к 24 июня в 48 странах, говорил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус
В конце мая научный центр «Вектор» Роспотребнадзора подал в Минздрав заявку на регистрацию вакцины против оспы «Ортопоксвак». Она разработана на основе ослабленного живого вируса осповакцины для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций.
То, что прививка от натуральной оспы защитит от обезьяньего штамма, уверены 53% опрошенных, 7% врачей выразили опасения, что массовое заражение все равно неизбежно. Еще 39% респондентов ответили, что в России мало людей привито от натуральной оспы – прививка перестала быть обязательной еще в 1980 г. Эпидемиолог Василий Власов подчеркивает, что пока просто не существует исследований о том, что вакцина от натуральной оспы помогает от оспы обезьян: «Такие общие соображения имеют право на существование, но верные выводы могут дать только испытания».
39% опрошенных сообщили, что в их организациях проходили инструктажи на случай выявления оспы обезьян, 12% ответили, что было даже специальное обучение. Половина респондентов говорит, что в их медучреждениях такого не было, так как «все врачи и так знают порядок действий при особо опасных инфекциях». Кроме того, 29% врачей сообщили, что пациенты интересовались у них оспой обезьян. Власов считает, что заболеваемость оспой обезьян «настолько низкая», как и смертность от нее, что пока говорить о массовой вакцинации не приходится и интерес в этом есть в основном у фармкомпаний.
Газета Financial Times со ссылкой на исследование пишет, что вирус оспы обезьян, вероятно, мутирует быстрее, чем ожидалось ранее, при передаче от человека к человеку. Как отмечает издание, несмотря на то что вирусы такого типа зачастую являются достаточно стабильными, группа ученых выявила около 50 мутаций.
Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в 1970 г. на территории, которая сейчас считается частью Конго.