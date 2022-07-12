Первый выявленный случай оспы обезьян вряд ли даст старт новой пандемии

В ведомстве уточнили, что заболевание выявлено у молодого человека, который вернулся после путешествия из Европы, – он обратился в медицинское учреждение из-за сыпи на теле. Результаты исследования биоматериалов подтвердили заражение, и сейчас первый заболевший находится на изоляции и лечении в инфекционной больнице. Оспа обезьян протекает у него в легкой форме, угрозы для жизни нет, добавили в Роспотребнадзоре.