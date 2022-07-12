Первый выявленный случай оспы обезьян вряд ли даст старт новой пандемии

Первый выявленный случай оспы обезьян вряд ли даст старт новой пандемииЭксперты объясняют это низкой заразностью болезни
12 июля представитель Роспотребнадзора сообщил о первом выявленном в России случае заболевания оспой обезьян. Это новая вирусная инфекция, но вряд ли она спровоцирует новую пандемию, считают эксперты.
В ведомстве уточнили, что заболевание выявлено у молодого человека, который вернулся после путешествия из Европы, – он обратился в медицинское учреждение из-за сыпи на теле. Результаты исследования биоматериалов подтвердили заражение, и сейчас первый заболевший находится на изоляции и лечении в инфекционной больнице. Оспа обезьян протекает у него в легкой форме, угрозы для жизни нет, добавили в Роспотребнадзоре.
После возвращения в Россию заболевший проживал один и контактировал с небольшим кругом людей – все они установлены и находятся под наблюдением врачей. В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу подтвердили, что пациент находится в боксированной палате, все контактные лица установлены. «Организовано проведение дезинфекции в местах, которые посещал пациент. Риски возможного распространения заболевания сняты», – заявил представитель управления.
В Роспотребнадзоре сообщили, что оспа обезьян передается воздушно-капельным путем лишь при длительном контакте. В ведомстве советуют при контактах с людьми, которые прибыли из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и которые ощущают недомогание, «следовать базовым профилактическим правилам – пользоваться маской и соблюдать гигиену рук».
В пресс-службе Минздрава 12 июля сообщили, что министерство уже утвердило и направило в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян. Они предназначены для медработников и содержат в себе сведения о заболевании, алгоритмы его диагностики, информацию о мерах его профилактики. Среди рекомендаций – соблюдение социальной дистанции, правила личной гигиены, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и проведение дезинфекционных мероприятий.
О том, что в России высок риск появления оспы обезьян, 2 июля «РИА Новости» заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. По данным Роспотребнадзора, к 11 июля в 59 неэндемичных странах зарегистрировано уже более 9000 случаев заражения оспой обезьян.
Это относительно новая инфекция, поэтому внимание к ней связано не только с недавней пандемией коронавируса, но и с тем, что заболевание не очень хорошо изучено, отмечает эпидемиолог Василий Власов. «Информация накапливается, и сейчас понятно, что никаких тяжелых сюрпризов от него нет», – добавил эксперт.
При оспе обезьян врачи должны действовать так же, как и при других инфекциях, напоминает ведущий эксперт «Актион Медицины» Наталья Журавлева. «Главная сложность со стороны врачей – распознать оспу и изолировать пациента. Если врач понял, что болезнь опасная, он знает, что делать: инструктажи проводятся в любой медорганизации», – подчеркнула эксперт.
По словам Власова, есть вероятность, что выявленный случай не был первым в России. При этом эпидемиолог подчеркивает, что низкая заразность еще не означает, что заболевание не будет распространяться в дальнейшем. «Опыт наблюдения за эпидемией оспы обезьян [в мире] показывает, что возможны групповые заболевания, распространение и поддержание эпидемии», – добавил он.
По мнению Власова, в отличии от коронавируса, выявление небольшого числа контактных людей в случае оспы обезьян может поставить инфекцию под контроль.
Наблюдения показывают, что заражение этим видом оспы происходит только при очень тесном контакте, поэтому широкое распространение заболевания маловероятно, считает врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Также, по мнению эксперта, ситуация вряд ли выйдет из-под контроля, поскольку, согласно исследованиям, от заболевания помогает вакцинация прививкой от натуральной оспы, штаммы для производства которой есть у всех стран.
Председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый заявил, что фармотрасль готова приступить к созданию препарата для лечения оспы обезьян. Он отметил, что «перспективные молекулы уже найдены». Для преодоления административных процедур потребуется помощь государства, говорит Белый: «Мы взаимодействуем с Минздравом на эту тему, но в данный момент нет причин ожидать эпидемических масштабов заболевания».
8 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время визита в Ташкент заявил, что препараты для лечения оспы обезьян, а также новая вакцина для ее профилактики уже тестируются.