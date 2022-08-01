СКР возбудил дело после взрыва на территории штаба Черноморского флота
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «е» ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом) после взрыва беспилотника на территории штаба Черноморского флота в Севастополе, говорится на сайте ведомства.
По предварительным данным, 31 июля около 6 часов на территории штаба взорвался беспилотник, начиненный поражающими элементами. В результате пострадали шесть человек, была частично разрушена стена, повреждены окна и фасад здания штаба. Пострадавших госпитализировали. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Накануне сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила «РИА Новости», что штаб Черноморского флота был атакован с территории Севастополя. По ее словам, в городе проводят оперативно-розыскные работы — ищут организаторов нападения. По ее словам, случившееся рассматривают как террористический акт.
Также накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что штаб антитеррористической комиссии города решил ввести «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Развозжаев отметил, что эта профилактическая мера и она никак не отразится на севастопольцах. Губернатор утверждает, что власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку.
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