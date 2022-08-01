СКР возбудил дело после взрыва на территории штаба Черноморского флота

Также накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что штаб антитеррористической комиссии города решил ввести «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Развозжаев отметил, что эта профилактическая мера и она никак не отразится на севастопольцах. Губернатор утверждает, что власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку.