Онищенко допустил возвращение масочного режима в московском метро
При сохранении уровня заболеваемости коронавирусом в Москве придется вводить масочный режим в метро, заявил заслуженный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
«Сейчас у нас появились вагоны нового поколения, там есть своя принудительная вентиляция, там есть и обработка этого воздуха, но все равно придется вводить масочный режим в метро, если мы удержим этот уровень заболеваемости», — отметил Онищенко (цитата по ТАСС).
По его словам, можно ожидать рост заболеваемости COVID-19 из-за наступления холодов. «Сейчас начнутся холода, люди начнут простывать, это будет провоцировать в том числе и распространение», — добавил он.
В конце июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что заболеваемость коронавирусом в России растет, однако число госпитализаций резко не изменилось. Она напомнила, что COVID-19 в основном протекает в легкой форме и схож по течению с ОРВИ, однако может вызвать различные осложнения.
Заболеваемость COVID-19 в России растет с 28 июня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что это происходит на фоне распространения новых, более заразных подвидов коронавируса. В ведомстве заявили, что пока нет необходимости вводить ограничения на федеральном уровне, и призвали людей из групп риска начать носить маски и пройти ревакцинацию.
В начале июля в России отменили все коронавирусные ограничения, включая масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. Роспотребнадзор объяснял это тем, что показатели по заболеваемости стабильно снижались последние четыре месяца.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса