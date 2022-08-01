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Общество

Онищенко допустил возвращение масочного режима в московском метро

Ведомости

При сохранении уровня заболеваемости коронавирусом в Москве придется вводить масочный режим в метро, заявил заслуженный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. 

«Сейчас у нас появились вагоны нового поколения, там есть своя принудительная вентиляция, там есть и обработка этого воздуха, но все равно придется вводить масочный режим в метро, если мы удержим этот уровень заболеваемости», — отметил Онищенко (цитата по ТАСС). 

По его словам, можно ожидать рост заболеваемости COVID-19 из-за наступления холодов. «Сейчас начнутся холода, люди начнут простывать, это будет провоцировать в том числе и распространение», — добавил он.

В конце июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что заболеваемость коронавирусом в России растет, однако число госпитализаций резко не изменилось. Она напомнила, что COVID-19 в основном протекает в легкой форме и схож по течению с ОРВИ, однако может вызвать различные осложнения. 

Заболеваемость COVID-19 в России растет с 28 июня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что это происходит на фоне распространения новых, более заразных подвидов коронавируса. В ведомстве заявили, что пока нет необходимости вводить ограничения на федеральном уровне, и призвали людей из групп риска начать носить маски и пройти ревакцинацию.

В начале июля в России отменили все коронавирусные ограничения, включая масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. Роспотребнадзор объяснял это тем, что показатели по заболеваемости стабильно снижались последние четыре месяца.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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