Онищенко допустил возвращение масочного режима в московском метро

«Сейчас у нас появились вагоны нового поколения, там есть своя принудительная вентиляция, там есть и обработка этого воздуха, но все равно придется вводить масочный режим в метро, если мы удержим этот уровень заболеваемости», — отметил Онищенко (цитата по ТАСС).