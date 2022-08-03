В Кремле раскрыли тему беседы Путина и Шредера

«Да, действительно Шредер был в Москве недавно, и действительно он имел очную встречу с президентом Путиным. Конечно же, бывший канцлер, как и все думающие и понимающие люди и специалисты в Европе, весьма и весьма обеспокоен реальным положением дел и обеспокоен энергетическим кризисом, который разгорается в Европе», – рассказал он.