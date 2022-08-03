В Кремле раскрыли тему беседы Путина и Шредера
Президент России Владимир Путин действительно встречался с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером, стороны обсуждали начинающийся газовый кризис в Европе, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Да, действительно Шредер был в Москве недавно, и действительно он имел очную встречу с президентом Путиным. Конечно же, бывший канцлер, как и все думающие и понимающие люди и специалисты в Европе, весьма и весьма обеспокоен реальным положением дел и обеспокоен энергетическим кризисом, который разгорается в Европе», – рассказал он.
Шредер, по словам Пескова, спросил у Путина, можно ли задействовать газопровод «Северный поток – 2» для урегулирования кризисной ситуации, на что Путин сказал, что проект готов к моментальному использованию, однако половина его мощностей, как уже сообщалось ранее, пойдут на газификацию регионов и на переработку.
«Поэтому даже если представить себе эвентуально, что сейчас мы включили бы «Северный поток-2», то мы сможем до конца года прокачать за год 27,5 млрд кубов, не больше», – пояснил пресс-секретарь российского президента.
Кроме того, Путин рассказал Шредеру, что значительное падение поставок газа в Европу вызвано тем, что нитка газопровода «Ямал-Европа» попала под польские санкции, а Украина остановила одну из двух транзитных веток «абсолютно под надуманным предлогом». При этом Киев продолжает принимать деньги от «Газпрома» за транзит при том, что называет Россию агрессором, добавил Песков.
В заключение представитель Кремля добавил, что запись беседы сохранена на случай, «если кто-то решит играть с содержанием».
Ранее Шредер в интервью изданию Stern выступил за введение в эксплуатацию «Северного потока — 2». По его мнению, запуск газопровода является самым простым решением проблемы нехватки энергоносителя в Германии. К тому же, добавил политик, его строительство уже завершено.
На прошлой неделе Шредер прибыл в Москву с неофициальным визитом. Изначально он сообщил, что приехал в российскую столицу в отпуск. Однако позже стало известно, что политик намерен обсудить вопросы по энергетической политике. С кем именно должен был встретиться Шредер, не раскрывалось.
«Северный поток — 2» был готов к запуску уже в сентябре 2021 г. Однако в феврале 2022 г., после признания Россией независимости ЛНР и ДНР, канцлер Германии Олаф Шольц приостановил сертификацию газопровода. 20 июля Путин предложил запустить «Северный поток — 2», чтобы увеличить поставки российского газа в Европу.
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