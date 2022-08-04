Премьер Эстонии призвала как можно скорее сносить советские памятники

«Конечная цель ясна — убрать красноармейские монументы из тех мест, где они находятся сейчас», — сказала политик. По ее словам, сейчас в стране порядка 200-400 памятников советским воинам, что больше изначальных подсчетов властей. Правительство Эстонии в этом вопросе «придерживается единодушного мнения», а также хочет сделать процесс сноса с минимальной эскалацией и наиболее безболезненным способом, подчеркнула Каллас. События после начала специальной военной операции на Украине «разбередили старые раны эстонского народа», о которых, говорит она, напоминают памятники советским солдатам.