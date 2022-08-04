Премьер Эстонии призвала как можно скорее сносить советские памятники
Правительство Эстонии считает, что все памятники советским воинам нужно снести как можно быстрее, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на премьер-министра страны Каю Каллас.
«Конечная цель ясна — убрать красноармейские монументы из тех мест, где они находятся сейчас», — сказала политик. По ее словам, сейчас в стране порядка 200-400 памятников советским воинам, что больше изначальных подсчетов властей. Правительство Эстонии в этом вопросе «придерживается единодушного мнения», а также хочет сделать процесс сноса с минимальной эскалацией и наиболее безболезненным способом, подчеркнула Каллас. События после начала специальной военной операции на Украине «разбередили старые раны эстонского народа», о которых, говорит она, напоминают памятники советским солдатам.
Также премьер отдельно затронула тему памятника танку Т-34, который находится в Нарве. По ее словам, чтить погибших не запрещено, однако этим нужно заниматься там, где для этого подходящее место, например на кладбище. «Танк — это орудие убийства. Это не памятный объект. Под ним даже нет военных захоронений», — подчеркнула Каллас.
21 июля стало известно, что в Эстонии до конца года собираются снести все памятники советским солдатам. Если под памятником есть останки, то они будут перезахоронены. Судьбой каждого конкретного памятника будет заниматься местное самоуправление.
Несмотря на такое решение правительства, мэр Нарвы Катри Райк заявила, что городские власти не будут переносить из города танк, передала слова политика национальная телерадиовещательная компания ERR. Она сказала, что большинство граждан были бы против этого, а также отметила, что в городе хватает и иных проблем.
Помимо Эстонии памятники советским солдатам решили сносить в Латвии и Литве. 26 мая сейм Латвии в первом чтении поддержал законопроект, который обязывает муниципальные власти снести до 15 ноября советские памятники. Ранее, в апреле, глава минкульта Литвы Симонас Кайрис подписал приказ, согласно которому будет разрешено сносить советские памятники, сообщал «Sputnik Литва».
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