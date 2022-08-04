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Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова признала вину в хищениях

Ранее суд смягчил меру пресечения проходящим по делу ректорам РАНХиГС и «Шанинки»
Анастасия Морозова
Александр Щербак / ТАСС

Экс-замминистра просвещения и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова признала вину в хищениях, сообщила о готовности возместить ущерб и попросила суд отпустить ее из СИЗО под домашний арест, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Раковой. 

Ракову арестовали 7 октября 2021 г. по делу о хищении более 50 млн руб. «Фонда новых форм развития образования» при реализации федерального проекта «Учитель года». По версии следствия, деньги были похищены. Субподрядчиком выступала Московская высшая школа социальных и экономических наук.

Позднее, в декабре, ей предъявили еще одно обвинение в крупном мошенничестве на 9 млн руб. Этот эпизод был связан с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС в 2018-2020 гг., в результате чего, по версии следствия, учебному заведению был нанесен ущерб в размере 20 млн руб. Среди незаконно трудоустроенных, по версии МВД, числился и гражданский муж Раковой Артур Стеценко, который за время работы с июля 2017 г. по ноябрь 2018 г. незаконно получил более 9 млн руб.

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Фигурантами по этому делу также проходят проректор РАНХиГС Иван Федотов, ректор РАНХиГС Владимир Мау, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») и директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев и др. 

Накануне, 3 августа, Тверской суд отпустил Зуева из СИЗО и заключил его под домашний арест до 21 октября после того, как он дал признательные показания и возместил ущерб в размере свыше 15 млн руб. Защита Зуева до этого неоднократно просила суд смягчить наказание и отправить его под домашний арест, ссылаясь на здоровье ректора «Шанинки», однако суд оставлял свое решение без изменений. С аналогичной просьбой обращались 50 академиков РАН и уполномоченный по защите прав человека Татьяна Москалькова.

Также следователь смягчил меру пресечения Мау, заменив домашний арест на подписку о невыезде. Ранее суд оставил его под домашним арестом до 7 августа. Находясь под подпиской о невыезде, Мау должен будет являться в срок по вызову следователя и суда, а также не покидать регион без письменного разрешения следователя. Вину он не признал и назвал обвинения в хищении «абсурдными».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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