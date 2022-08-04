Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова признала вину в хищениях

Ракову арестовали 7 октября 2021 г. по делу о хищении более 50 млн руб. «Фонда новых форм развития образования» при реализации федерального проекта «Учитель года». По версии следствия, деньги были похищены. Субподрядчиком выступала Московская высшая школа социальных и экономических наук.



Позднее, в декабре, ей предъявили еще одно обвинение в крупном мошенничестве на 9 млн руб. Этот эпизод был связан с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС в 2018-2020 гг., в результате чего, по версии следствия, учебному заведению был нанесен ущерб в размере 20 млн руб. Среди незаконно трудоустроенных, по версии МВД, числился и гражданский муж Раковой Артур Стеценко, который за время работы с июля 2017 г. по ноябрь 2018 г. незаконно получил более 9 млн руб.