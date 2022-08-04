Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова признала вину в хищениях

Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова признала вину в хищенияхРанее суд смягчил меру пресечения проходящим по делу ректорам РАНХиГС и «Шанинки»
Экс-замминистра просвещения и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова признала вину в хищениях, сообщила о готовности возместить ущерб и попросила суд отпустить ее из СИЗО под домашний арест, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Раковой.
Ракову арестовали 7 октября 2021 г. по делу о хищении более 50 млн руб. «Фонда новых форм развития образования» при реализации федерального проекта «Учитель года». По версии следствия, деньги были похищены. Субподрядчиком выступала Московская высшая школа социальных и экономических наук.
Позднее, в декабре, ей предъявили еще одно обвинение в крупном мошенничестве на 9 млн руб. Этот эпизод был связан с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС в 2018-2020 гг., в результате чего, по версии следствия, учебному заведению был нанесен ущерб в размере 20 млн руб. Среди незаконно трудоустроенных, по версии МВД, числился и гражданский муж Раковой Артур Стеценко, который за время работы с июля 2017 г. по ноябрь 2018 г. незаконно получил более 9 млн руб.
Фигурантами по этому делу также проходят проректор РАНХиГС Иван Федотов, ректор РАНХиГС Владимир Мау, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») и директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев и др.
Накануне, 3 августа, Тверской суд отпустил Зуева из СИЗО и заключил его под домашний арест до 21 октября после того, как он дал признательные показания и возместил ущерб в размере свыше 15 млн руб. Защита Зуева до этого неоднократно просила суд смягчить наказание и отправить его под домашний арест, ссылаясь на здоровье ректора «Шанинки», однако суд оставлял свое решение без изменений. С аналогичной просьбой обращались 50 академиков РАН и уполномоченный по защите прав человека Татьяна Москалькова.
Также следователь смягчил меру пресечения Мау, заменив домашний арест на подписку о невыезде. Ранее суд оставил его под домашним арестом до 7 августа. Находясь под подпиской о невыезде, Мау должен будет являться в срок по вызову следователя и суда, а также не покидать регион без письменного разрешения следователя. Вину он не признал и назвал обвинения в хищении «абсурдными».
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