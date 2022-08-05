В Британии из-за аномальной жары впервые пересохли истоки Темзы

По его словам, в будущем ученые ожидают, что засуха и нехватка воды станут лишь более частыми и суровыми явлениями. Эколог добавил, что это связано с «растущей конкуренцией за истощающиеся ресурсы и разрушительным влиянием на водную флору и фауну».