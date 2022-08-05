В Британии из-за аномальной жары впервые пересохли истоки Темзы
Из-за аномальной жары в Великобритании впервые в истории пересохли истоки Темзы. Об этом пишет газета The Guardian.
«После продолжительного периода жары истоки Темзы в графстве Глостершир пересохли, и слабый поток теперь лишь едва различим на расстоянии более пяти миль (8 км) вниз по течению», — рассказал директор по научной работе в экологической организации Rivers Trust Роб Коллинз.
По его словам, в будущем ученые ожидают, что засуха и нехватка воды станут лишь более частыми и суровыми явлениями. Эколог добавил, что это связано с «растущей конкуренцией за истощающиеся ресурсы и разрушительным влиянием на водную флору и фауну».
19 июля в Великобритании был установлен температурный рекорд. В районе лондонского аэропорта Хитроу столбик термометра поднялся до отметки в 40,2 градуса по Цельсию.
Тем временем жаркая погода не намерена сдавать позиции. 4 августа метеорологическое управление заявило, что на следующей неделе ожидается послабление в виде небольшого дождя. Однако осадков практически не будет в засушливых районах страны, а температура может вновь подняться до 35 градусов.
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