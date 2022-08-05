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В Британии из-за аномальной жары впервые пересохли истоки Темзы

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Из-за аномальной жары в Великобритании впервые в истории пересохли истоки Темзы. Об этом пишет газета The Guardian.

«После продолжительного периода жары истоки Темзы в графстве Глостершир пересохли, и слабый поток теперь лишь едва различим на расстоянии более пяти миль (8 км) вниз по течению», — рассказал директор по научной работе в экологической организации Rivers Trust Роб Коллинз.

По его словам, в будущем ученые ожидают, что засуха и нехватка воды станут лишь более частыми и суровыми явлениями. Эколог добавил, что это связано с «растущей конкуренцией за истощающиеся ресурсы и разрушительным влиянием на водную флору и фауну».

19 июля в Великобритании был установлен температурный рекорд. В районе лондонского аэропорта Хитроу столбик термометра поднялся до отметки в 40,2 градуса по Цельсию.

Тем временем жаркая погода не намерена сдавать позиции. 4 августа метеорологическое управление заявило, что на следующей неделе ожидается послабление в виде небольшого дождя. Однако осадков практически не будет в засушливых районах страны, а температура может вновь подняться до 35 градусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных