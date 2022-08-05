В Донецке сформировали следственное управление СК России

Сегодня, 5 августа, председатель СК России Александр Бастрыкин провел в Северодонецке оперативное совещание по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями. Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день в компетентные органы ДНР и ЛНР направлены материалы 44 уголовных дел, расследование по которым завершено.