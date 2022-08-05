В Донецке сформировали следственное управление СК России
Следственный комитет России сформировал в Донецке следственное управление, сообщила пресс-служба ведомства.
«В городе Донецке сформировано следственное управление Следственного комитета России. В его состав входит несколько территориальных следственных отделов с дислокацией в освобожденных от нацистов городах Донбасса и Украины», – говорится в сообщении.
Сегодня, 5 августа, председатель СК России Александр Бастрыкин провел в Северодонецке оперативное совещание по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями. Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день в компетентные органы ДНР и ЛНР направлены материалы 44 уголовных дел, расследование по которым завершено.
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