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В Донецке сформировали следственное управление СК России

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Следственный комитет России сформировал в Донецке следственное управление, сообщила пресс-служба ведомства.

«В городе Донецке сформировано следственное управление Следственного комитета России. В его состав входит несколько территориальных следственных отделов с дислокацией в освобожденных от нацистов городах Донбасса и Украины», – говорится в сообщении.

Сегодня, 5 августа, председатель СК России Александр Бастрыкин провел в Северодонецке оперативное совещание по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями. Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день в компетентные органы ДНР и ЛНР направлены материалы 44 уголовных дел, расследование по которым завершено.

Ранее в июле СК сообщил, что проводит проверки после сообщений российских военных о пытках в плену на Украине. 3 августа Минобороны сообщило, что более 80% вернувшихся из украинского плена россиян подвергались насилию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных