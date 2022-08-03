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Общество

Минобороны: более 80% вернувшихся из украинского плена россиян подвергались насилию

Ведомости

Опрос вернувшихся из украинского плена российских военнослужащих показал, что 81% из них подвергался побоям и физическому насилию, сообщил замминистра обороны России Александр Фомин.

«К сожалению, совершенно другая ситуация с соблюдением Украиной норм международного гуманитарного права. Широко известны распространенные в сети интернет видеоролики о пытках и издевательствах, распространенные самими исполнителями чудовищных актов насилия над пленными военнослужащими ВС РФ, ДНР и ЛНР», – приводит его слова ТАСС.

По данным Минобороны, 79% военным не давали связаться с родственниками, 55% насильно привлекли к съемкам пропагандистских видео, 46% не получали медицинскую помощь.

Ранее Фомин сообщил, что Россия и Украина совершили уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих. По его словам, оборонное ведомство сформировало постоянно действующую медицинскую комиссию для освидетельствования больных и раненых военнопленных. Она работает в соответствии с рекомендациями и принципами на основе Женевской конвенции.

После начала спецоперации стороны несколько раз сообщали об обмене пленными, а также освобождении удерживаемых на Украине дальнобойщиков и моряков. 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен 2439 украинских военных. В Киеве заявили, что ведут работу по их возвращению на подконтрольные Украине территории. Но глава Донецкой республики Денис Пушилин отмечал, что сейчас в ДНР ведется работа над созданием трибунала. В МИДе допустили обмен пленными с Украиной только после суда.

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Ранее по теме: Россия и Украина провели 27 операций по обмену пленными и телами погибших

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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