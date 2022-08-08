Мурашко: мужская смертность к 35-40 годам вдвое превышает женскую

В конце мая официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что средняя продолжительность жизни в мире в период пандемии сократилась на два года. В ее презентации говорилось, что показатель снизился с 72,5 до 71 года.