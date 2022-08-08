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Мурашко: мужская смертность к 35-40 годам вдвое превышает женскую

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В России смертность среди мужчин к 35-40 годам вдвое выше женской, сообщил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.

«К 35-40 годам показатели смертности мужчин и женщин отличаются в два раза», – приводит его слова «РИА Новости».

Главным образом такая разница связана со внешними причинами, в числе которых министр назвал курение, употребление алкоголя и отсутствие интереса к занятиям спортом.

Ранее в июле президент России Владимир Путин сообщил, что средняя продолжительность жизни в стране во II квартале 2022 г. превысила 73 года, а смертность снизилась до уровня 2019 г.

В конце 2021 г. Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни россиян сократилась с 71,5 до 70,1 года. В послании к Федеральному собранию президент поручил увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 г.

В конце мая официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что средняя продолжительность жизни в мире в период пандемии сократилась на два года. В ее презентации говорилось, что показатель снизился с 72,5 до 71 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных