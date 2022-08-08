Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Коми
Легкомоторный самолет с тремя пассажирами на борту разбился при посадке в городе Ухте Республики Коми, сообщило региональное управление МЧС.
«В г. Ухта легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в 400 м от аэропорта в лесном массиве и загорелся. На борту находилось три человека», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что самолет занимался мониторингом лесопожарной обстановки. Источник «Интерфакса» подтвердил гибель всех трех человек на борту, добавив, что речь идет о самолете Cessna.
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