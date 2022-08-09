Садовничий: в новой системе высшего образования по точным наукам введут специалитет

«Наша генеральная линия — специалитет, аспирантура должна быть научной, а не учебной. И, конечно, сохранить бакалавриат в тех случаях, когда это диктуется какими-то условиями. И, безусловно, разрешить после специалитета поступать в магистратуру, а не запрещать, как сейчас», — подчеркнул Садовничий (цитата по ТАСС).