Садовничий: в новой системе высшего образования по точным наукам введут специалитет
Новая система высшего образования в России сохранит бакалавриат, в большинстве случаев по точным наукам введут специалитет, заявил ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на пресс-конференции, посвященной приемной кампании 2022 г.
«Наша генеральная линия — специалитет, аспирантура должна быть научной, а не учебной. И, конечно, сохранить бакалавриат в тех случаях, когда это диктуется какими-то условиями. И, безусловно, разрешить после специалитета поступать в магистратуру, а не запрещать, как сейчас», — подчеркнул Садовничий (цитата по ТАСС).
В конце мая 2022 г. стало известно, что Минобрнауки займется разработкой собственной системы образования, чтобы отказаться от Болонской. Глава министерства Валерий Фальков заявил, что к Болонской системе следует относиться как «к прожитому этапу». Позже министр уточнил, что планируется сохранить множество элементов существующей сейчас многоуровневой системы. В частности, сохранятся все формы высшего образования, которые существуют сейчас.
Фальков отметил, что отдельное внимание следует уделить магистратуре. По его словам, после бакалавриата студенты ожидают от программы новых задач, но на деле обучение не слишком отличается от предыдущих четырех лет.
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