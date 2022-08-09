В Великобритании объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

Из-за аномальной жары этим летом в стране впервые пересохли истоки Темзы. Жара сохраняется и в Европе, где многие реки и водохранилища пересыхают, в результате чего власти вынуждены ограничивать население в потреблении воды с целью ее экономии. В частности, Франция сейчас переживает третью волну жары, какой не было с 1959 г. Из-за этого в начале августа особый режим использования воды распространили на территорию всей страны. В некоторых регионах, наиболее пострадавших от засухи, ввели запрет на полив сада и мытье машин и дорог в дневное время. В Испании запас воды в водохранилищах составляет лишь 40,42% и еженедельно уменьшается на 1,5%. Также уровень воды упал в Рейне, Дунае и других реках Европы, поставив под угрозу возможность прохождения грузовых судов.