В Великобритании объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
Метеобюро Великобритании объявило оранжевый уровень опасности из-за новой волны жары, которая накроет некоторые части Англии и Уэльса с четверга по воскресенье, сообщает газета The Guardian.
Ожидается, что воздух местами прогреется до 35 градусов. В предупреждении сказано, что жара может повлиять на здоровье не только уязвимых групп населения, но и на широкие слои. Также в метеобюро оповестили, что повышается риск пожаров в лесах из-за того, что большое количество людей поедут отдыхать к водохранилищам и в лесах.
В последний раз метеорологическая служба выпускала предупреждение об экстремальной жаре в середине июля. Тогда был объявлен красный, самый высокий, уровень опасности впервые в истории из-за того, что местами воздух прогревался выше 40 градусов. В частности, 19 июля был побит рекорд 2019 г., когда столбики термометров поднялись до отметки в 38,7 градусов в ботаническом саду в Кембридже, тогда синоптики зафиксировали новый температурный максимум — 40,2 градуса в районе лондонского аэропорта Хитроу. В то же время Великобритания пережила самую теплую ночь за всю историю наблюдений, поскольку из-за сильной жары температура оставалась на уровне 25 градусов и выше.
Из-за аномальной жары этим летом в стране впервые пересохли истоки Темзы. Жара сохраняется и в Европе, где многие реки и водохранилища пересыхают, в результате чего власти вынуждены ограничивать население в потреблении воды с целью ее экономии. В частности, Франция сейчас переживает третью волну жары, какой не было с 1959 г. Из-за этого в начале августа особый режим использования воды распространили на территорию всей страны. В некоторых регионах, наиболее пострадавших от засухи, ввели запрет на полив сада и мытье машин и дорог в дневное время. В Испании запас воды в водохранилищах составляет лишь 40,42% и еженедельно уменьшается на 1,5%. Также уровень воды упал в Рейне, Дунае и других реках Европы, поставив под угрозу возможность прохождения грузовых судов.
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