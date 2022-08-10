В аэропорту Парижа полиция открыла огонь по вооруженному ножом мужчине

По информации телеканала, полицейские несколько раз просили агрессивно настроенного мужчину с ножом бросить оружие, однако он не послушался. Когда злоумышленник начал приближаться с ножом сотрудникам полиции, они открыли огонь. После полученных ран мужчина скончался.