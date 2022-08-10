В аэропорту Парижа полиция открыла огонь по вооруженному ножом мужчине
Полиция в парижском аэропорту Шарль-де-Голль открыла огонь по вооруженному ножом мужчине, передает телеканал BFMTV. Инцидент произошел в терминале 2F.
«Полицейские, дежурившие в аэропорту Шарль-де-Голль, применили оружие против злоумышленника, который угрожал им ножом», - говорится в сообщении.
По информации телеканала, полицейские несколько раз просили агрессивно настроенного мужчину с ножом бросить оружие, однако он не послушался. Когда злоумышленник начал приближаться с ножом сотрудникам полиции, они открыли огонь. После полученных ран мужчина скончался.
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