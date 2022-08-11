Экс-замдиректора лицея в Екатеринбурге оштрафовали после «танца-пародии» учеников
Бывшего заместителя директора по воспитательной работе лицея №12 Екатеринбурга Лилию Ардашеву признали виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди малолетних, сообщают «РИА Новости». Поводом стал танец учеников 10 класса на школьном конкурсе «Танцевальная галактика», который состоялся 12 мая. Школьники выступили на конкурсе с «танцем-пародией» в портупеях.
Мировой судья судебного участка №1 Верх-Исетского районного суда назначил Ардашевой штраф в размере 40 000 руб. (ч. 1 ст. 6.21 КоАП), сообщает пресс-служба суда.
Выступление школьников вызвало большой резонанс. Танец начали обсуждать после того, как о нем высказалась уральская редакция телеведущего Владимира Соловьева. Свердловский министр образования Юрий Биктуганов заявил, что организаторы конкурса должны были следить за подготовкой номеров, и потребовал уволить директора Лицея Любовь Кулеву. Директора поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который отметил, что «никакая шутка и глупый танец» не могут перечеркнуть заслуги педагога.
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