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Экс-замдиректора лицея в Екатеринбурге оштрафовали после «танца-пародии» учеников

Ведомости

Бывшего заместителя директора по воспитательной работе лицея №12 Екатеринбурга Лилию Ардашеву признали виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди малолетних, сообщают «РИА Новости». Поводом стал танец учеников 10 класса на школьном конкурсе «Танцевальная галактика», который состоялся 12 мая. Школьники выступили на конкурсе с «танцем-пародией» в портупеях.

Мировой судья судебного участка №1 Верх-Исетского районного суда назначил Ардашевой штраф в размере 40 000 руб. (ч. 1 ст. 6.21 КоАП), сообщает пресс-служба суда.

Выступление школьников вызвало большой резонанс. Танец начали обсуждать после того, как о нем высказалась уральская редакция телеведущего Владимира Соловьева. Свердловский министр образования Юрий Биктуганов заявил, что организаторы конкурса должны были следить за подготовкой номеров, и потребовал уволить директора Лицея Любовь Кулеву. Директора поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который отметил, что «никакая шутка и глупый танец» не могут перечеркнуть заслуги педагога.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных