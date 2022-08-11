Экс-замдиректора лицея в Екатеринбурге оштрафовали после «танца-пародии» учеников

Выступление школьников вызвало большой резонанс. Танец начали обсуждать после того, как о нем высказалась уральская редакция телеведущего Владимира Соловьева. Свердловский министр образования Юрий Биктуганов заявил, что организаторы конкурса должны были следить за подготовкой номеров, и потребовал уволить директора Лицея Любовь Кулеву. Директора поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который отметил, что «никакая шутка и глупый танец» не могут перечеркнуть заслуги педагога.