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Куйвашев вступился за директора школы после «танца-пародии» учеников

Ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал директора лицея №12 в Екатеринбурге Любовь Кулеву, ученики которого выступили на конкурсе с «танцем-пародией» в портупеях.

«Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие "пародии" мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить — и школьников, и учителей. Но это максимум», — заявил Куйвашев.

По его словам, родители учеников не увидели «ничего ужасного» в их поступке и поддержали директора. «А им я доверяю гораздо больше, чем телеведущему [Владимиру] Соловьеву, которому в очередной раз что-то не понравилось в нашем городе», — уточнил губернатор.

Он отметил, что не допустит, чтобы директора лицея из-за этого уволили или наказали. По его словам, Кулева 50 лет работает учителем и получила множество наград и благодарностей. «И никакая шутка и глупый танец все заслуги педагога перечеркнуть не смогут», — заявил Куйвашев.

Речь о танце на школьном конкурсе «Танцевальная галактика», который состоялся 12 мая и был приурочен к Международному дню танца. Номер стали обсуждать после того, как на него обратила внимание уральская редакция телеведущего Владимира Соловьева. «То не школа в Содоме, это Екатеринбург. Лицей № 12 давно к этому готовился: в 2019 году он получил специальный приз «Ельцин-центра», а школьникам ежегодно дают уроки толерантности», — сказал телеведущий.

В департаменте образования администрации Екатеринбурга заявили, что дети «неудачно выбрали контент при просмотре популярных молодежных клипов, что привело к неудачному исполнению», а сам танец «не предполагал пропаганды ЛГБТ». После чего чиновники начали служебное расследование, писал «Интерфакс».

В конце апреля Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», после чего Куйвашев призвал его «следить за языком». Он также выразил надежду, что телеведущий произнес свои слова «сгоряча и необдуманно». Горожане, по словам губернатора, будут «очень ждать» журналиста на лекции, чтобы высказать свою позицию. После публикации Куйвашева Соловьев заявил, что если у губернатора есть к нему вопросы, он мог бы позвонить лично и задать их.

Ранее по теме: Куйвашев призвал Соловьева «следить за языком» после его слов о Екатеринбурге
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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