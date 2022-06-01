Куйвашев вступился за директора школы после «танца-пародии» учеников

«Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие "пародии" мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить — и школьников, и учителей. Но это максимум», — заявил Куйвашев.