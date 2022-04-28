Куйвашев призвал Соловьева «следить за языком» после его слов о Екатеринбурге

Соловьев высказался о Екатеринбурге в эфире своей программы «Соловьев-LIVE» от 27 апреля во время интервью с полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Соловьев заявил, что на Урале есть «блестящие воины», которые участвуют в военной операции в Украине, при этом Екатеринбург он назвал «центром такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся теперь за границей». По его мнению, у некоторых людей в головах «такой мусор, что прям чистить и чистить», — заявил телеведущий.