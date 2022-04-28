Куйвашев призвал Соловьева «следить за языком» после его слов о Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал телеведущему Владимиру Соловьеву «следить за своим языком» после того, как последний назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Свое обращение губернатор опубликовал в «Вконтакте».
«Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас. Потому как число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний значительно уменьшилось», — подчеркнул Куйвашев.
По его словам, Урал является «опорным краем» России, где граждане любят тех, кто «умеет следить за своим языком». Он также выразил надежду, что Соловьев произнес свои слова «сгоряча и необдуманно». Горожане, по словам губернатора, будут «очень ждать» журналиста на лекции, чтобы высказать свою позицию.
Соловьев высказался о Екатеринбурге в эфире своей программы «Соловьев-LIVE» от 27 апреля во время интервью с полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Соловьев заявил, что на Урале есть «блестящие воины», которые участвуют в военной операции в Украине, при этом Екатеринбург он назвал «центром такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся теперь за границей». По его мнению, у некоторых людей в головах «такой мусор, что прям чистить и чистить», — заявил телеведущий.
После публикации Куйвашева Соловьев заявил, что, если у губернатора есть к нему вопросы, он мог бы позвонить лично и задать их. «Ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? Это что сейчас было — следить за языком? Ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор? Уралмашевское прошлое сказывается?», — сказал Соловьев.
Ранее журналист уже высказывался о жителях Екатеринбурга. В 2019 г. Соловьев раскритиковал акции против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Тогда он назвал жителей города «бесами». После этих событий на въезде в Екатеринбург появился указатель »Город бесов». Табличку демонтировали, а губернатор Куйвашев призвал не раздувать конфликт вокруг строительства храма и предложил повесить на въезде в город другую табличку с надписью «Город храбрых».