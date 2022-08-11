Россельхознадзор запретил ввозить семена из отдельных питомников Европы и Канады
Россельхознадзор с 15 августа запретит ввоз в Россию семян из ряда питомников европейских стран и Канады из-за несоблюдения поставщиками фитосанитарных требований, следует из сообщения ведомства.
Запрет на ввоз коснется, в частности, семян томата, перца, моркови и цветочных культур из места отгрузки Satimex Quedlinburg GmbH (Германия), семян кукурузы для посева из французского места отгрузки Limagrain Europe и семян томата из нидерландского места отгрузки Axia Vegetable Seeds.
В сообщении говорится, что в семенах были выявлены вироид веретеновидности клубней картофеля, горчак ползучий, пятнистость листьев кукурузы, вирус мозаики пепино и другие заболевания.
В России 15 августа также вступит запрет на ввоз растительной продукции из 31 района Молдавии, а также из автономного территориального образования Гагаузия и муниципалитетов Кишинев и Бельцы из-за неоднократного выявления карантинных объектов в их продукции.
После этого премьер-министр республики Наталья Гаврилица поручила министерству сельского хозяйства разобраться с этой проблемой. Она призвала строго следить за качеством продукции, которая поступает на рынки разных стран.
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