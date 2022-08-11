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Россельхознадзор запретил ввозить семена из отдельных питомников Европы и Канады

Ведомости

Россельхознадзор с 15 августа запретит ввоз в Россию семян из ряда питомников европейских стран и Канады из-за несоблюдения поставщиками фитосанитарных требований, следует из сообщения ведомства.

Запрет на ввоз коснется, в частности, семян томата, перца, моркови и цветочных культур из места отгрузки Satimex Quedlinburg GmbH (Германия), семян кукурузы для посева из французского места отгрузки Limagrain Europe и семян томата из нидерландского места отгрузки Axia Vegetable Seeds. 

В сообщении говорится, что в семенах были выявлены вироид веретеновидности клубней картофеля, горчак ползучий, пятнистость листьев кукурузы, вирус мозаики пепино и другие заболевания.

В России 15 августа также вступит запрет на ввоз растительной продукции из 31 района Молдавии, а также из автономного территориального образования Гагаузия и муниципалитетов Кишинев и Бельцы из-за неоднократного выявления карантинных объектов в их продукции.

После этого премьер-министр республики Наталья Гаврилица поручила министерству сельского хозяйства разобраться с этой проблемой. Она призвала строго следить за качеством продукции, которая поступает на рынки разных стран. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных