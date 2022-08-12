Путин приравнял один день службы на границе с Донбассом и Украиной к двум
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым один день службы военнослужащих органов ФСБ по охране границы РФ с ДНР, ЛНР и Украиной приравнивается к двум.
«Засчитывать военнослужащим органов ФСБ, непосредственно выполняющим (выполнявшим) задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях...один день выполнения задач...за два дня», – говорится в документе, текст которого опубликован на сайте Кремля.
Время лечения из-за ранений и травм, полученных на этих же участках границы, засчитывается из расчета один месяц военной службы за два месяца. Указ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г., говорится в указе.
На прошлой неделе Путин подписал закон, предоставляющий статус ветерана боевых действий пограничникам, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России.
23 марта Госдума приняла в трех чтениях и в целом поправки в закон «О ветеранах», согласно которым участники спецоперации на Украине и в Донбассе получат статус ветеранов боевых действий – он установлен как для военнослужащих, так и для сотрудников правоохранительных органов и силовых структур. В этот же день закон одобрил Совет Федерации. 5 июля Госдума приняла еще поправки к закону – статус ветеранов боевых действий смогут получить гражданские лица.
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