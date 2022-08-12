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Путин приравнял один день службы на границе с Донбассом и Украиной к двум

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым один день службы военнослужащих органов ФСБ по охране границы РФ с ДНР, ЛНР и Украиной приравнивается к двум.

«Засчитывать военнослужащим органов ФСБ, непосредственно выполняющим (выполнявшим) задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях...один день выполнения задач...за два дня», – говорится в документе, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Время лечения из-за ранений и травм, полученных на этих же участках границы, засчитывается из расчета один месяц военной службы за два месяца. Указ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г., говорится в указе.

На прошлой неделе Путин подписал закон, предоставляющий статус ветерана боевых действий пограничникам, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России.

23 марта Госдума приняла в трех чтениях и в целом поправки в закон «О ветеранах», согласно которым участники спецоперации на Украине и в Донбассе получат статус ветеранов боевых действий – он установлен как для военнослужащих, так и для сотрудников правоохранительных органов и силовых структур. В этот же день закон одобрил Совет Федерации. 5 июля Госдума приняла еще поправки к закону – статус ветеранов боевых действий смогут получить гражданские лица.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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