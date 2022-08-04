Путин подписал закон о статусе ветеранов для отражающих вторжение пограничников

23 марта Госдума приняла в трех чтениях и в целом поправки в закон «О ветеранах», согласно которым участники спецоперации на Украине и в Донбассе получат статус ветеранов боевых действий – он установлен как для военнослужащих, так и для сотрудников правоохранительных органов и силовых структур. В этот же день закон одобрил Совет Федерации. 5 июля Госдума приняла еще поправки к закону – статус ветеранов боевых действий смогут получить гражданские лица.