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Путин подписал закон о статусе ветеранов для отражающих вторжение пограничников

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий статус ветерана боевых действий сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ), выполнявшим задачи с начала спецоперации на российской границе. Документ размещен на портале правовой информации.

Речь идет о военнослужащих органов ФСБ, «выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе и приграничных территориях субъектов, прилегающим к районам проведения» спецоперации на Украине.

Поправки в закон «О ветеранах» были внесены в нижнюю палату парламента депутатами всех фракций Госдумы. В пояснительной записке к документу отмечалось, что это повысит социальную защиту этой категории граждан. По данным ФСБ, ветеранами могут быть признаны 2 000 человек, инвалидами – 10. Таким образом, на финансирование реализации законопроекта потребует 43 млн руб. в 2022 г.

23 марта Госдума приняла в трех чтениях и в целом поправки в закон «О ветеранах», согласно которым участники спецоперации на Украине и в Донбассе получат статус ветеранов боевых действий – он установлен как для военнослужащих, так и для сотрудников правоохранительных органов и силовых структур. В этот же день закон одобрил Совет Федерации. 5 июля Госдума приняла еще поправки к закону – статус ветеранов боевых действий смогут получить гражданские лица.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных