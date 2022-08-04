Путин подписал закон о статусе ветеранов для отражающих вторжение пограничников
Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий статус ветерана боевых действий сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ), выполнявшим задачи с начала спецоперации на российской границе. Документ размещен на портале правовой информации.
Речь идет о военнослужащих органов ФСБ, «выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе и приграничных территориях субъектов, прилегающим к районам проведения» спецоперации на Украине.
Поправки в закон «О ветеранах» были внесены в нижнюю палату парламента депутатами всех фракций Госдумы. В пояснительной записке к документу отмечалось, что это повысит социальную защиту этой категории граждан. По данным ФСБ, ветеранами могут быть признаны 2 000 человек, инвалидами – 10. Таким образом, на финансирование реализации законопроекта потребует 43 млн руб. в 2022 г.
23 марта Госдума приняла в трех чтениях и в целом поправки в закон «О ветеранах», согласно которым участники спецоперации на Украине и в Донбассе получат статус ветеранов боевых действий – он установлен как для военнослужащих, так и для сотрудников правоохранительных органов и силовых структур. В этот же день закон одобрил Совет Федерации. 5 июля Госдума приняла еще поправки к закону – статус ветеранов боевых действий смогут получить гражданские лица.